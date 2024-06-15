Вступление Украины в ЕС. Послы Евросоюза приняли важное решение

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза на официальном уровне договорились о переговорных рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Украина все ближе к членству в ЕС

Факт принятия этого решения подтвердило бельгийское председательство в Совете Европейского Союза.

Согласно последним данным, уже 25 июня должна пройти межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Следует обратить внимание на то, что конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции, ведь именно в этом месяце завершиться председательство Бельгии в Совете ЕС.

Ambassadors agreed in principle on the negotiating frameworks for the accession negotiations of Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩.



The Belgian presidency will call the first intergovernmental conferences on 25 June. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 14, 2024

Довольно долго команда венгерского лидера Виктора Орбана, известного своей пророссийской позицией, мешала принять финальное решение на уровне постоянных представителей.

Официальному Брюссель удалось заставить Будапешт изменить позицию, однако если бы этого не произошло, то открытие переговоров могло бы затянуться на второе полугодие 2024 года — именно тогда Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС.

Еврокомиссия оценила качество реализации Украиной евроинтеграционных реформ

Как уже упоминалось ранее, 7 июня Еврокомиссия выступила с официальным заявлением и подтвердила, что дала положительную устную оценку прогрессу евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

Об этом сообщила спикер ЕК Ана Писонеро.

Как отметила спикер, Еврокомиссия может подтвердить, что официальный Киев добросовестно выполнил требования по проведению реформ, важных для старта переговоров о вступлении в Евросоюз.