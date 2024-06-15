Вступ України в ЄС. Посли Євросоюзу ухвалили важливе рішення

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на офіційному рівні домовилися про переговорні рамки для перемовин щодо вступу України та Молдови у блок.

Україна дедалі ближче до членства в ЄС

Факт ухвалення цього рішення підтвердило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.

Згідно з останніми даними, уже 25 червня повинна відбутися міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Варто звернути увагу на те, що кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції, адже саме цього місяця добігає завершення головування Бельгії в Раді ЄС.

Ambassadors agreed in principle on the negotiating frameworks for the accession negotiations of Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩.



The Belgian presidency will call the first intergovernmental conferences on 25 June. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 14, 2024

Доволі довго команда угорського лідера Віктора Орбана, який відомий своєю проросійською позицією заважала ухвалити фінальне рішення на рівні постійних представників.

Офіційному Брюселлю вдалося змусити Будапешт змінити позицію, однак якби цього не сталося, то відкриття переговорів могло б затягнутись на друге півріччя 2024 року, коли саме Угорщина головуватиме в Раді ЄС.

Єврокомісія оцінила якість реалізації Україною євроінтеграційних реформ

Як уже згадувалося раніше, 7 червня Єврокомісія виступила з офіційною заявою та підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Про це повідомила спікерка ЄК Ана Пісонеро.

Як зауважила речниця, Єврокомісія може підтвердити, що офіційний Київ сумлінно виконав вимоги щодо проведення реформ, важливих для старту перемовин про вступ до Євросоюзу.