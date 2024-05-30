Євросоюз встановив підвищені мита на агропродукцію з РФ та Білорусі

Рада Європейського Союзу погодилася застосувати високі тарифи на російське зерно для зменшення доходів РФ.
Що відомо про підвищення мита на агропродукцію з РФ та Білорусі
Він додав, що відповідне рішення прийняли, щоб зупинити дестабілізацію сільськогосподарського сектора Євросоюзу, обмежити доходи Росії, які вона використовує для фінансування війни в Україні, й для боротьби з нелегальним експортом вкраденого Росією українського зерна на ринки ЄС.
https://x.com/VDombrovskis/status/1796108296656498856
ЄС торік імпортував 2,5 млн тонн російської агропродукції
Євросоюз у 2023 році імпортував 2,5 млн тонн агропродукції з РФ. Найбільшим імпортером російського зерна була Італія, на другому місці опинилася Латвія. Про це заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський.
За його словами, невелику частку російської зернової продукції минулого року імпортувала також Естонія. Для Польщі обсяг такого імпорту становив 3500 тонн зерна і 4000 тонн соняшника, що в цілому є "дуже невеликим" обсягом аграрного імпорту. Сільськогосподарський імпорт із Росії до таких країн, як Угорщина та Словаччина, за словами єврокомісара, також залишався на низькому рівні.
Войцеховський нагадав, що торгівля харчовими продуктами з РФ залишається чутливим питанням.
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