Євросоюз встановив підвищені мита на агропродукцію з РФ та Білорусі

Що відомо про підвищення мита на агропродукцію з РФ та Білорусі

Міністри ЄС погодилися підвищити тарифи на імпорт зерна з Росії та Білорусі з 1 липня, — написав Домбровскіс. Поширити

Він додав, що відповідне рішення прийняли, щоб зупинити дестабілізацію сільськогосподарського сектора Євросоюзу, обмежити доходи Росії, які вона використовує для фінансування війни в Україні, й для боротьби з нелегальним експортом вкраденого Росією українського зерна на ринки ЄС.

https://x.com/VDombrovskis/status/1796108296656498856

ЄС торік імпортував 2,5 млн тонн російської агропродукції

Євросоюз у 2023 році імпортував 2,5 млн тонн агропродукції з РФ. Найбільшим імпортером російського зерна була Італія, на другому місці опинилася Латвія. Про це заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський.

Щодо торгівлі з Росією, то останнім часом ЄС встановлює певні бар’єри для неї та запроваджує тарифи, що скорочують імпорт (зерна) з Росії. Загальний обсяг такого імпорту по всьому Європейському Союзу становив близько 2,5 млн тонн у 2022 році — 1 млн тонн зерна та 1,5 млн тонн соняшника. У 2023 році цей обсяг залишився майже незмінним, — сказав єврокомісар. Поширити

Найбільшим імпортером російського зерна була Італія — 478 тис. тонн, на другому місці Латвія — 360 тис. тонн, певну кількість отримувала також Литва, зараз вона відмовляється продовжувати такий імпорт, — додав він. Поширити

За його словами, невелику частку російської зернової продукції минулого року імпортувала також Естонія. Для Польщі обсяг такого імпорту становив 3500 тонн зерна і 4000 тонн соняшника, що в цілому є "дуже невеликим" обсягом аграрного імпорту. Сільськогосподарський імпорт із Росії до таких країн, як Угорщина та Словаччина, за словами єврокомісара, також залишався на низькому рівні.

Войцеховський нагадав, що торгівля харчовими продуктами з РФ залишається чутливим питанням.