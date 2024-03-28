50% мита. ЄС планує обмежити імпорт агропродукції з Росії та Білорусі

Європейський Союз запровадить 50% мита на агропродукцію з Росії і Білорусі, що фактично означатиме ембарго на імпорт цієї продукції до ЄС.

ЄС введе фактичне ембарго на агропродукцію РФ та РБ

Про обмеження на ввіз сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі заявив глава польського уряду Дональд Туск під час спільного з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу у Варшаві.

У питанні сільського господарства ми зробили рок вперед. Польща ініціювала дипломатичний наступ у справі блокади імпорту російського і білоруського збіжжя і сільськогосподарських продуктів. І ми отримали результат однозначний із запровадженням ембарго. Ми чекаємо на остаточне формальне рішення, але, здається, ми за крок від того, щоб на російські і білоруські сільськогосподарські продукти ЄС запровадив мито у розмірі 50%, що фактично означає здійснення нашої спільної мети — блокування російського і білоруського імпорту до Європи. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

За його словами, сьогоднішня зустріч показала, що сторони можуть відкрито говорити про проблеми, і немає сили, яка могла б поставити під сумнів дружні відносини між Україною і Польщею, особливо у світлі загрози від спільного ворога.

Туск зазначив, що Київ і Варшава шукають і вже близькі до спільного рішення щодо імпорту і транзиту українського збіжжя, аби воно не загрожувало польському ринку. Крім того, сторони домовилися у питаннях вантажних автоперевізників, аби уникнути між сторонами нечесної конкуренції.

Глава польського уряду також повідомив, що польські торгово-промислові місії приїдуть до України з візитом, що дасть можливість польським компаніям брати участь у відбудові України після переможного для України завершення війни.

Під час українсько-польських консультацій у Варшаві 28 березня сторони обговорили питання зброї для України, ситуацію на кордоні двох держав, розвиток торгівлі та інфраструктури.

Прем'єр-міністри України і Польщі за результатами українсько-польських міжурядових консультацій підписали спільну заяву.

Що відомо про шанси на угоду між Україною та Польщею щодо імпорту агропродукції

За словами керівника Польської селянської партії Кшиштофа Пащика, офіційна Варшава та Київ близькі до угоди щодо імпорту української агропродукції.

Я думаю, що можна буде сьогодні-завтра зробити так, щоб те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитом ... Я оптимістично налаштований щодо результатів, — зазначив Пащик.

Він підкреслив, що за результатами діалогу між українською та польською сторонами є велика ймовірність схвалення відповідної угоди.

Пащик додав, що угода між Польщею та Україною має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на території Польщі.