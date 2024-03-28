50% пошлины. ЕС планирует ограничить импорт агропродукции из России и Беларуси

Европейский Союз введет 50% пошлины на агропродукцию из России и Беларуси, что будет фактически означать эмбарго на импорт этой продукции в ЕС.

ЕС введет фактическое эмбарго на агропродукцию РФ и РБ

Об ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совместного с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинга в Варшаве.

В вопросе сельского хозяйства мы сделали рок вперед. Польша инициировала дипломатическое наступление по блокаде импорта российского и беларусского зерна и сельскохозяйственных продуктов. И мы получили результат однозначен с введением эмбарго. Мы ждем окончательного формального решения, но, кажется, мы в шаге от того, чтобы на российские и беларусские сельскохозяйственные продукты ЕС ввел пошлину в размере 50%, что фактически означает осуществление нашей общей цели — блокирование российского и белорусского импорта в Европу. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По его словам, сегодняшняя встреча показала, что стороны могут открыто говорить о проблемах, и нет силы, которая могла бы подвергнуть сомнению дружеские отношения между Украиной и Польшей, особенно в свете угрозы от общего врага.

Туск отметил, что Киев и Варшава ищут и уже близки к общему решению по импорту и транзиту украинского зерна, чтобы оно не угрожало польскому рынку. Кроме того, стороны договорились по вопросам грузовых автоперевозчиков, чтобы избежать между сторонами нечестной конкуренции.

Глава польского правительства также сообщил, что польские торгово-промышленные миссии приедут в Украину с визитом, что позволит польским компаниям участвовать в восстановлении Украины после победного для Украины завершения войны.

В ходе украинско-польских консультаций в Варшаве 28 марта стороны обсудили вопросы оружия для Украины, ситуацию на границе двух государств, развитие торговли и инфраструктуры.

Премьер-министры Украины и Польши по результатам украино-польских межправительственных консультаций подписали совместное заявление.

Что известно о шансах на соглашение между Украиной и Польшей по импорту агропродукции

По словам руководителя Польской крестьянской партии Кшиштофа Пащика, официальная Варшава и Киев близки к соглашению по импорту украинской агропродукции.

Я думаю, что можно будет сегодня-завтра сделать так, чтобы то, что иногда называют транзитом, на самом деле стало транзитом... Я оптимистично настроен по результатам, — отметил Пащик.

Он подчеркнул, что по результатам диалога между украинской и польской сторонами велика вероятность одобрения соответствующего соглашения.

Пащик добавил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши.