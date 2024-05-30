Евросоюз установил повышенные пошлины на агропродукцию из РФ и Беларуси

Совет Европейского Союза согласился применить высокие тарифы на российское зерно для уменьшения доходов РФ.
Что известно о повышении пошлин на агропродукцию из РФ и Белоруссии
Он добавил, что соответствующее решение было принято, чтобы остановить дестабилизацию сельскохозяйственного сектора Евросоюза, ограничить доходы России, которые она использует для финансирования войны в Украине, и для борьбы с нелегальным экспортом украденного Россией украинского зерна на рынки ЕС.
https://x.com/VDombrovskis/status/1796108296656498856
ЕС в прошлом году импортировал 2,5 млн тонн российской агропродукции
Евросоюз в 2023 году импортировал 2,5 млн. тонн агропродукции из РФ. Крупнейшим импортером российского зерна была Италия, на втором месте оказалась Латвия. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
По его словам, небольшую часть российской зерновой продукции в прошлом году импортировала также Эстония. Для Польши объем такого импорта составлял 3500 тонн зерна и 4000 тонн подсолнечника, что в целом является очень небольшим объемом аграрного импорта. Сельскохозяйственный импорт из России в такие страны, как Венгрия и Словакия, по словам еврокомиссара, также оставался на низком уровне.
Войцеховский напомнил, что торговля продуктами питания с РФ остается чувствительным вопросом.
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