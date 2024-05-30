Евросоюз установил повышенные пошлины на агропродукцию из РФ и Беларуси
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Экономика
Дата публикации

Евросоюз установил повышенные пошлины на агропродукцию из РФ и Беларуси

Еврокомиссия
Евросоюз установил повышенные пошлины на агропродукцию из РФ и Беларуси
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Совет Европейского Союза согласился применить высокие тарифы на российское зерно для уменьшения доходов РФ.

Что известно о повышении пошлин на агропродукцию из РФ и Белоруссии

Министры ЕС согласились повысить тарифы на импорт зерна из России и Беларуси с 1 июля, — написал Домбровскис.

Он добавил, что соответствующее решение было принято, чтобы остановить дестабилизацию сельскохозяйственного сектора Евросоюза, ограничить доходы России, которые она использует для финансирования войны в Украине, и для борьбы с нелегальным экспортом украденного Россией украинского зерна на рынки ЕС.

https://x.com/VDombrovskis/status/1796108296656498856

ЕС в прошлом году импортировал 2,5 млн тонн российской агропродукции

Евросоюз в 2023 году импортировал 2,5 млн. тонн агропродукции из РФ. Крупнейшим импортером российского зерна была Италия, на втором месте оказалась Латвия. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Что касается торговли с Россией, то в последнее время ЕС устанавливает определенные барьеры для нее и вводит тарифы, сокращающие импорт (зерна) из России. Общий объем такого импорта по всему Европейскому Союзу составил около 2,5 млн. тонн в 2022 году — 1 млн. тонн зерна и 1,5 млн. тонн подсолнечника. В 2023 году этот объем остался почти неизменным, — сказал еврокомиссар.

Крупнейшим импортером российского зерна была Италия — 478 тыс. тонн, на втором месте Латвия — 360 тыс. тонн, определенное количество получала также Литва, сейчас она отказывается продолжать такой импорт, — добавил он.

По его словам, небольшую часть российской зерновой продукции в прошлом году импортировала также Эстония. Для Польши объем такого импорта составлял 3500 тонн зерна и 4000 тонн подсолнечника, что в целом является очень небольшим объемом аграрного импорта. Сельскохозяйственный импорт из России в такие страны, как Венгрия и Словакия, по словам еврокомиссара, также оставался на низком уровне.

Войцеховский напомнил, что торговля продуктами питания с РФ остается чувствительным вопросом.

Сейчас мы открыты для введения ограничений (аграрного) импорта из России. Но мы должны помнить, что торговля идет в обе стороны. Европейский Союз экспортировал в Россию сельскохозяйственных товаров на 7 млрд в 2023 году и импортировал оттуда товаров на 2 млрд евро. Мы должны учитывать этот фактор, — резюмировал еврокомиссар.

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