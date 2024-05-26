Євросоюз має готуватися до можливої війни — фон дер Ляєн
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Євросоюз має готуватися до можливої війни — фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн
Джерело:  DW

На тлі вторгнення РФ в Україну і погроз нелегітимного очільника Кремля Володимира Путіна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європейський Союз підготуватися до можливої війни та вжити заходів для спільного озброєння.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на підтримці України й обороноздатності ЄС

Про це фон дер Ляєн заявила в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk 26 травня.

Той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати війну .

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Президентка ЄК наголосила на важливості підтримки України та зміцнення обороноздатності Європейського Союзу.

Якщо ми повинні зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону, — зазначила фон дер Ляєн.

У Польщі та Греції створять спільну систему ППО

Вона також назвала позитивні ефекти від цих заходів для економіки ЄС. Як приклад фон дер Ляєн навела пропозицію Польщі та Греції щодо створення спільної системи ППО.

Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, створювалися хороші робочі місця тут, у Європі, — пояснила очільниця Єврокомісії.

Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн має намір балотуватися на другий термін як кандидат Європейської народної партії (ЄНП)

За словами фон дер Ляєн, заходи зі зміцнення обороноздатності мають фінансуватися за допомогою коштів від внесків країн — членів ЄС.

Вона також згадала “гібридні атаки” Росії, зокрема нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією, використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС і спроби розколоти європейців за допомогою соцмереж.

Угоди про створення Європейського Союзу передбачають спільну оборонну політику, але не передбачають фінансування оперативних видатків на військові та оборонні цілі з бюджету ЄС.

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