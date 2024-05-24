Україна готова почати переговори про вступ до ЄС — ОП

Заступник голови офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна вже виконала усі чотири законодавчі кроки, які визначила Європейська комісія для фактичного початку переговорів про вступ до Європейського союзу.

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС

Жовква також наголосив, що Україна і змістовно, і структурно готова до переговорного процесу.

Очікуємо на ухвалення переговорних рамок після європейських виборів у червні, а також на скликання першої міжурядової конференції ще за бельгійського головування, — зауважив він. Поширити

Жовква подякував Сатунасу за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією та допомогу, а також відзначив незмінну плідну співпрацю з Литвою щодо реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС і НАТО.

Вони також обмінялися думками щодо підготовки до інавгураційного Саміту миру 15−16 червня у Швейцарії.

Вступ України в ЄС

У вересні 2022 року Денис Шмигаль заявив у телеінтерв'ю Bloomberg, що Україна виконала 65−70% Угоди про асоціацію з ЄС. Тоді ж на пресконференції у Брюсселі він сказав: «Ми маємо амбіцію найближчим часом, до кінця цього — початку наступного року, перейти саме в переговорні процедури, які передують власне наданню статусу члена ЄС».

У травні 2023-го прем'єр казав, що Україна має бути готова до вступу в Євросоюз за два роки.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. 14 грудня Європейська рада 26 голосами підтримала початок переговорів про членство України в ЄС.

Водночас голова Європейської Ради Шарль Мішель говорив, що Україна може приєднатися до Європейського Союзу у 2030 році.

20 березня 2024 року Шмигаль заявив, що переговори про вступ України до Євросоюзу мають розпочатися до кінця червня цього року.

25 квітня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що країна вже готова розпочати переговори про вступ до ЄС та очікує на їх початок наприкінці червня.