Вступ України в ЄС. Коли розпочнуться офіційні переговори

Лідери Євросоюзу дедалі активніше наполягають на тому, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ України до Європейського Союзу вже у червні 2024 року.

Україна стає дедалі ближчою до вступу в ЄС

Згідно з даними Politico, наразі європейські та українські дипломати роблять все можливе, щоб переконати владу Угорщину дати “зелене світло” на старт перемовин про вступ України в блок.

Як стверджують інсайдери видання, орієнтовна дата — 25 червня.

Офіційний Брюссель переконаний в тому, що початок переговорів зміцнить моральний дух українського народу на тлі війни проти російських загарбників.

Станом на сьогодні і Київ, і ЄС проводять активну двосторонню дипломатію з командою Віктора Орбана, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні.

Після квітневих переговорів між впливовим главою офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто "сторони відзначили позитивну динаміку діалогу". Київ відповів на список з 11 пунктів, представлений Будапештом, і очікує відповіді Угорщини, за розрахунками на одного дипломата. Поширити

Угорщина все ще може заблокувати рішення щодо вступу України

За словами одного з інсайдерів, офіційний Будапешт, цілком ймовірно, захоче припинити переговори щодо вступу України до ЄС до того, як у липні вона візьме на себе шестимісячне почергове головування в Раді ЄС.

Було відчуття, що цього не слід робити до виборів [до Європейського парламенту 9 червня], тому що це може стати питанням виборів. Зараз ми шукаємо це місце в червні. Якщо ви угорці, ви б вважали за краще, щоб це [дискусії довкола членства України] було припинено до головування, — заявило анонімне джерело. Поширити

Що важливо розуміти, після того, як офіційний Брюссель дав Києву політичну підтримку, наступним кроком у процесі вступу стане початок офіційних переговорів за допомогою міжурядової конференції з Україною.