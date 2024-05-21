Вступ України в ЄС. Коли розпочнуться офіційні переговори

Лідери Євросоюзу дедалі активніше наполягають на тому, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ України до Європейського Союзу вже у червні 2024 року.
Україна стає дедалі ближчою до вступу в ЄС
Згідно з даними Politico, наразі європейські та українські дипломати роблять все можливе, щоб переконати владу Угорщину дати “зелене світло” на старт перемовин про вступ України в блок.
Як стверджують інсайдери видання, орієнтовна дата — 25 червня.
Офіційний Брюссель переконаний в тому, що початок переговорів зміцнить моральний дух українського народу на тлі війни проти російських загарбників.
Станом на сьогодні і Київ, і ЄС проводять активну двосторонню дипломатію з командою Віктора Орбана, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні.
Угорщина все ще може заблокувати рішення щодо вступу України
За словами одного з інсайдерів, офіційний Будапешт, цілком ймовірно, захоче припинити переговори щодо вступу України до ЄС до того, як у липні вона візьме на себе шестимісячне почергове головування в Раді ЄС.
Що важливо розуміти, після того, як офіційний Брюссель дав Києву політичну підтримку, наступним кроком у процесі вступу стане початок офіційних переговорів за допомогою міжурядової конференції з Україною.
Це стане початком переговорів про членство.
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