Вступление Украины в ЕС. Когда начнутся официальные переговоры

Лидеры Евросоюза все более активно настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже в июне 2024 года.

Украина становится все ближе к вступлению в ЕС

Согласно данным Politico, европейские и украинские дипломаты делают все возможное, чтобы убедить власти Венгрии дать "зеленый свет" на старт переговоров о вступлении Украины в блок.

Как утверждают инсайдеры издания, ориентировочная дата — 25 июня.

Официальный Брюссель убежден, что начало переговоров укрепит моральный дух украинского народа на фоне войны против российских захватчиков.

Сейчас и Киев, и ЕС проводят активную двустороннюю дипломатию с командой Виктора Орбана, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине.

После апрельских переговоров между влиятельным главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто "стороны отметили положительную динамику диалога". Киев ответил на список из 11 пунктов, представленный Будапештом, и ожидает ответа Венгрии. Поделиться

Венгрия все еще может заблокировать решение о вступлении Украины

По словам одного из инсайдеров, официальный Будапешт, по всей вероятности, захочет прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле он возьмет на себя шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС.

Было ощущение, что этого не следует делать до выборов [в Европейский парламент 9 июня], потому что это может стать вопросом выборов. Сейчас мы ищем это место в июне. Если вы венгры, вы бы предпочли, чтобы это [дискуссии вокруг членства Украины] были прекращены до председательства, — заявил анонимный источник. Поделиться

Что важно понимать, после того как официальный Брюссель оказал Киеву политическую поддержку, следующим шагом в процессе вступления станет начало официальных переговоров посредством межправительственной конференции с Украиной.