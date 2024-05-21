Вступление Украины в ЕС. Когда начнутся официальные переговоры

Лидеры Евросоюза все более активно настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже в июне 2024 года.
Украина становится все ближе к вступлению в ЕС
Согласно данным Politico, европейские и украинские дипломаты делают все возможное, чтобы убедить власти Венгрии дать "зеленый свет" на старт переговоров о вступлении Украины в блок.
Как утверждают инсайдеры издания, ориентировочная дата — 25 июня.
Официальный Брюссель убежден, что начало переговоров укрепит моральный дух украинского народа на фоне войны против российских захватчиков.
Сейчас и Киев, и ЕС проводят активную двустороннюю дипломатию с командой Виктора Орбана, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине.
Венгрия все еще может заблокировать решение о вступлении Украины
По словам одного из инсайдеров, официальный Будапешт, по всей вероятности, захочет прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле он возьмет на себя шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС.
Что важно понимать, после того как официальный Брюссель оказал Киеву политическую поддержку, следующим шагом в процессе вступления станет начало официальных переговоров посредством межправительственной конференции с Украиной.
Это станет началом переговоров о членстве.
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