В ЄС спрогнозували рік вступу України у блок
Категорія
Політика
Дата публікації

В ЄС спрогнозували рік вступу України у блок

Україна та ЄС
Джерело:  24 канал

Як вважає пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, у 2030 році Україна має всі шанси стати повноцінним членом блоку.

Яка реальна дата вступу України в ЄС

За словами дипломатки, станом на сьогодні спрогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС — "це те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень".

Попри це, вона зауважила, що озвучений очільником Євроради Шарлем Мішелем орієнтир — 2030 рік — є цілком реальною датою.

З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік — це цілком реальна дата, — наголосила Катаріна Матернова.

Пані посол ЄС звертає увагу на те, що у цьому непростому питанні російсько-українська війна відіграє важливу роль.

Однак також не можна забувати про реалізацію необхідних реформ.

Але я гадаю, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна, — підсумувала Катаріна Матернова.

Чи готовий Київ розпочати перемовини про вступ у ЄС

Пані посла ЄС в Україні переконана в тому, що Україна нарешті готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

На її думку, вони можуть розпочатися уже в червня 2024 року.

Дипломатка вкотре нагадала, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку офіційного Брюсселю було надіслано ще в грудні 2023 року.

За її словами, офіційний Київ не просто зараз знаходиться на вірному шляху, а уже готовий до офіційних перемовин.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна готова. Пані посол Євросоюзу виступила з гучною заявою
Україна та ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Євросоюзі заявили про нове вікно можливостей для України
The Diplomatic Service of the EU
ЄС та Україна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон пішов проти Євросоюзу, щоб догодити Путіну
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?