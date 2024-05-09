Як вважає пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, у 2030 році Україна має всі шанси стати повноцінним членом блоку.
Яка реальна дата вступу України в ЄС
За словами дипломатки, станом на сьогодні спрогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС — "це те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень".
Попри це, вона зауважила, що озвучений очільником Євроради Шарлем Мішелем орієнтир — 2030 рік — є цілком реальною датою.
Пані посол ЄС звертає увагу на те, що у цьому непростому питанні російсько-українська війна відіграє важливу роль.
Однак також не можна забувати про реалізацію необхідних реформ.
Чи готовий Київ розпочати перемовини про вступ у ЄС
Пані посла ЄС в Україні переконана в тому, що Україна нарешті готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.
На її думку, вони можуть розпочатися уже в червня 2024 року.
Дипломатка вкотре нагадала, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку офіційного Брюсселю було надіслано ще в грудні 2023 року.
За її словами, офіційний Київ не просто зараз знаходиться на вірному шляху, а уже готовий до офіційних перемовин.
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