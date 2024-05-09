Як вважає пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, у 2030 році Україна має всі шанси стати повноцінним членом блоку.

Яка реальна дата вступу України в ЄС

За словами дипломатки, станом на сьогодні спрогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС — "це те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень".

Попри це, вона зауважила, що озвучений очільником Євроради Шарлем Мішелем орієнтир — 2030 рік — є цілком реальною датою.

З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік — це цілком реальна дата, — наголосила Катаріна Матернова. Поширити

Пані посол ЄС звертає увагу на те, що у цьому непростому питанні російсько-українська війна відіграє важливу роль.

Однак також не можна забувати про реалізацію необхідних реформ.

Але я гадаю, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна, — підсумувала Катаріна Матернова. Поширити

Чи готовий Київ розпочати перемовини про вступ у ЄС

Пані посла ЄС в Україні переконана в тому, що Україна нарешті готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

На її думку, вони можуть розпочатися уже в червня 2024 року.

Дипломатка вкотре нагадала, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку офіційного Брюсселю було надіслано ще в грудні 2023 року.