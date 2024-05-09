Как считает посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, в 2030 году у Украины есть все шансы стать полноценным членом блока.
Какая реальная дата вступления Украины в ЕС
По словам дипломата, по состоянию на сегодняшний день спрогнозировать, когда точно Украина станет членом ЕС — "это то же, что смотреть в хрустальный шар для предвидений".
Несмотря на это, она отметила, что озвученный главой Евросовета Шарлем Мишелем ориентир — 2030 год — вполне реальная дата.
Посол ЕС обращает внимание на то, что в этом непростом вопросе российско-украинская война играет важную роль.
Однако также нельзя забывать о реализации необходимых реформ.
Готов ли Киев начать переговоры о вступлении в ЕС
Госпожа посла ЕС в Украине убеждена в том, что Украина наконец-то готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
По ее мнению, они могут начаться уже в июне 2024 года.
Дипломат в очередной раз напомнила, что политический сигнал о начале переговоров с Украиной и Молдовой со стороны Брюсселя был послан еще в декабре 2023 года.
По ее словам, Киев не просто сейчас находится на верном пути, а уже готов к официальным переговорам.
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