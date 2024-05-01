По убеждению шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, прямо сейчас у Украины есть историческое окно возможностей, чтобы связать свое будущее с ЕС.
У Украины есть все шансы стать членом Евросоюза
С громким заявлением на этот счет дипломат выступил к 20-летию крупнейшего в истории расширения Евросоюза.
По его словам, действующие страны-кандидаты, в том числе Украина, имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом.
Жозеп Боррель обратил внимание на то, что 20 лет назад европейская семья решила принять десять новых государств-членов.
По его мнению, это был важный шаг, позволивший еще больше объединить Европу после десятилетий разделения после Второй мировой войны.
Евросоюз будет расширяться
Что важно понимать, в последние годы миллионы европейцев изъявили желание и надежду присоединиться к проекту ЕС.
Как отметил дипломат, официальный Брюссель и кандидаты сотрудничают в сфере безопасности и обороны, поскольку хотят вместе противостоять многочисленным геополитическим вызовам и лучше их преодолевать.
Боррель также добавил, что страны-кандидаты и блок имеют историческую возможность построить более глубокий и сильный Европейский Союз.
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