В Евросоюзе заявили о новом окне возможностей для Украины
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Политика
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В Евросоюзе заявили о новом окне возможностей для Украины

The Diplomatic Service of the EU
ЕС и Украина
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По убеждению шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, прямо сейчас у Украины есть историческое окно возможностей, чтобы связать свое будущее с ЕС.

У Украины есть все шансы стать членом Евросоюза

С громким заявлением на этот счет дипломат выступил к 20-летию крупнейшего в истории расширения Евросоюза.

По его словам, действующие страны-кандидаты, в том числе Украина, имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом.

Жозеп Боррель обратил внимание на то, что 20 лет назад европейская семья решила принять десять новых государств-членов.

По его мнению, это был важный шаг, позволивший еще больше объединить Европу после десятилетий разделения после Второй мировой войны.

Тем не менее, наша работа по воссоединению континента не завершена. Мы знали это до 2022 года, и мы знаем это еще больше сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, — объяснил шеф европейской дипломатии.

Евросоюз будет расширяться

Что важно понимать, в последние годы миллионы европейцев изъявили желание и надежду присоединиться к проекту ЕС.

У западных Балкан, Турции, Украины, Молдовы и Грузии есть историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Расширение ЕС — это трансформационная политика, способствующая укреплению безопасности, правосудия и демократии, а также повышению уровня жизни европейцев.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Как отметил дипломат, официальный Брюссель и кандидаты сотрудничают в сфере безопасности и обороны, поскольку хотят вместе противостоять многочисленным геополитическим вызовам и лучше их преодолевать.

Боррель также добавил, что страны-кандидаты и блок имеют историческую возможность построить более глубокий и сильный Европейский Союз.

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