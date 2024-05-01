На переконання шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, просто зараз Україна має історичне вікно можливостей, щоб пов'язати своє майбутнє з ЄС.
В України є всі шанси стати членом Євросоюзу
З гучною заявою з цього приводу дипломат виступив до 20-річчя найбільшого в історії розширення Євросоюзу.
За його словами, чинні країни-кандидати, зокрема й Україна, мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом.
Жозеп Боррель звернув увагу на те, що 20 років тому європейська родина вирішила прийняти десять нових держав-членів.
На його думку, це був важливий крок, який дав можливість ще більше об'єднати Європу після десятиліть розділення після Другої світової війни.
Євросоюз буде розширюватися
Що важливо розуміти, протягом останніх років мільйони європейців виявили бажання і надію приєднатися до проєкту ЄС.
Як зазначив дипломат, офіційний Брюссель та кандидати співпрацюють у сфері безпеки та оборони, оскільки хочуть разом протистояти численним геополітичним викликам та краще їх долати.
Боррель також додав, що країни-кандидати та блок мають історичну можливість побудувати більший, глибший і сильніший Європейський Союз.
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