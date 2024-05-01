В Євросоюзі заявили про нове вікно можливостей для України
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Політика
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В Євросоюзі заявили про нове вікно можливостей для України

The Diplomatic Service of the EU
ЄС та Україна

На переконання шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, просто зараз Україна має історичне вікно можливостей, щоб пов'язати своє майбутнє з ЄС.

В України є всі шанси стати членом Євросоюзу

З гучною заявою з цього приводу дипломат виступив до 20-річчя найбільшого в історії розширення Євросоюзу.

За його словами, чинні країни-кандидати, зокрема й Україна, мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом.

Жозеп Боррель звернув увагу на те, що 20 років тому європейська родина вирішила прийняти десять нових держав-членів.

На його думку, це був важливий крок, який дав можливість ще більше об'єднати Європу після десятиліть розділення після Другої світової війни.

Проте, наша робота з возз'єднання континенту не завершена. Ми знали це до 2022 року, і ми знаємо це ще більше сьогодні, коли Росія веде агресивну війну проти України, — пояснив шеф європейської дипломатії.

Євросоюз буде розширюватися

Що важливо розуміти, протягом останніх років мільйони європейців виявили бажання і надію приєднатися до проєкту ЄС.

Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова та Грузія мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом. Розширення ЄС — це трансформаційна політика, що сприяє зміцненню безпеки, правосуддя та демократії, а також підвищенню рівня життя європейців.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Як зазначив дипломат, офіційний Брюссель та кандидати співпрацюють у сфері безпеки та оборони, оскільки хочуть разом протистояти численним геополітичним викликам та краще їх долати.

Боррель також додав, що країни-кандидати та блок мають історичну можливість побудувати більший, глибший і сильніший Європейський Союз.

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