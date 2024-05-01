На переконання шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, просто зараз Україна має історичне вікно можливостей, щоб пов'язати своє майбутнє з ЄС.

В України є всі шанси стати членом Євросоюзу

З гучною заявою з цього приводу дипломат виступив до 20-річчя найбільшого в історії розширення Євросоюзу.

За його словами, чинні країни-кандидати, зокрема й Україна, мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом.

Жозеп Боррель звернув увагу на те, що 20 років тому європейська родина вирішила прийняти десять нових держав-членів.

На його думку, це був важливий крок, який дав можливість ще більше об'єднати Європу після десятиліть розділення після Другої світової війни.

Проте, наша робота з возз'єднання континенту не завершена. Ми знали це до 2022 року, і ми знаємо це ще більше сьогодні, коли Росія веде агресивну війну проти України, — пояснив шеф європейської дипломатії. Поширити

Євросоюз буде розширюватися

Що важливо розуміти, протягом останніх років мільйони європейців виявили бажання і надію приєднатися до проєкту ЄС.

Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова та Грузія мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом. Розширення ЄС — це трансформаційна політика, що сприяє зміцненню безпеки, правосуддя та демократії, а також підвищенню рівня життя європейців. Жозеп Боррель

Як зазначив дипломат, офіційний Брюссель та кандидати співпрацюють у сфері безпеки та оборони, оскільки хочуть разом протистояти численним геополітичним викликам та краще їх долати.