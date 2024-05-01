Президенти країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори з Україною про вступ

Президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа зробили спільну заяву з нагоди 20-ї річниці вступу країн Балтії до Європейського Союзу. Вони закликали блок розпочати переговори про вступ України.

Заява президентів країн Балтії щодо переговорів про вступ України в ЄС

У заяві, опублікованій на сайті президента Естонії, підкреслено важливість членства в ЄС для добробуту, безпеки та економічного зростання трьох країн.

Також вони вважають, що у червні необхідно розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови.

У 1990-1991 роках демократичний вибір був підданий випробуванню в країнах Балтії. Нині українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім’ю як свій остаточний вибір. Ми твердо стоїмо на підтримці тих країн, які поділяють європейські цінності та волю бути разом, — йдеться в заяві. Поширити

Глави Естонії, Латвії та Литви закликали Євросоюз почати переговори про вступ до блоку з Україною та Молдовою.

Країни Балтії — прекрасне свідчення того, як членство в ЄС стимулює модернізацію та економічний прогрес. Це наша реальність, якою ми хочемо поділитися, — додали президенти трьох держав. Поширити

Вступ України до ЄС: що відомо

У червні 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата в ЄС. Для подальших кроків Україна має провести низку реформ:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, призначення керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

У листопаді 2023 року Європейська комісія рекомендувала Єврораді почати перемовини про вступ України та Молдови.

У березні 2024 Єврокомісія підготувала переговорну рамку про членство України та Молдови.