Президенти країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори з Україною про вступ

Президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа зробили спільну заяву з нагоди 20-ї річниці вступу країн Балтії до Європейського Союзу. Вони закликали блок розпочати переговори про вступ України.
Заява президентів країн Балтії щодо переговорів про вступ України в ЄС
У заяві, опублікованій на сайті президента Естонії, підкреслено важливість членства в ЄС для добробуту, безпеки та економічного зростання трьох країн.
Також вони вважають, що у червні необхідно розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови.
Глави Естонії, Латвії та Литви закликали Євросоюз почати переговори про вступ до блоку з Україною та Молдовою.
Вступ України до ЄС: що відомо
У червні 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата в ЄС. Для подальших кроків Україна має провести низку реформ:
реформа Конституційного суду;
продовження судової реформи;
антикорупція, призначення керівника САП;
боротьба з відмиванням коштів;
втілення антиолігархічного закону;
узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
зміна законодавства про нацменшини.
У листопаді 2023 року Європейська комісія рекомендувала Єврораді почати перемовини про вступ України та Молдови.
У березні 2024 Єврокомісія підготувала переговорну рамку про членство України та Молдови.
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