Президенти країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори з Україною про вступ
Категорія
Політика
Дата публікації

Президенти країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори з Україною про вступ

Офіс президента Естонії
Президенти країн Балтії

Президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа зробили спільну заяву з нагоди 20-ї річниці вступу країн Балтії до Європейського Союзу. Вони закликали блок розпочати переговори про вступ України.

Заява президентів країн Балтії щодо переговорів про вступ України в ЄС

У заяві, опублікованій на сайті президента Естонії, підкреслено важливість членства в ЄС для добробуту, безпеки та економічного зростання трьох країн.

Також вони вважають, що у червні необхідно розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови.

У 1990-1991 роках демократичний вибір був підданий випробуванню в країнах Балтії. Нині українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім’ю як свій остаточний вибір. Ми твердо стоїмо на підтримці тих країн, які поділяють європейські цінності та волю бути разом, — йдеться в заяві.

Глави Естонії, Латвії та Литви закликали Євросоюз почати переговори про вступ до блоку з Україною та Молдовою.

Країни Балтії — прекрасне свідчення того, як членство в ЄС стимулює модернізацію та економічний прогрес. Це наша реальність, якою ми хочемо поділитися, — додали президенти трьох держав.

Вступ України до ЄС: що відомо

У червні 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата в ЄС. Для подальших кроків Україна має провести низку реформ:

  • реформа Конституційного суду;

  • продовження судової реформи;

  • антикорупція, призначення керівника САП;

  • боротьба з відмиванням коштів;

  • втілення антиолігархічного закону;

  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

  • зміна законодавства про нацменшини.

У листопаді 2023 року Європейська комісія рекомендувала Єврораді почати перемовини про вступ України та Молдови.

У березні 2024 Єврокомісія підготувала переговорну рамку про членство України та Молдови.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України до ЄС. Єврокомісія затвердила переговорну рамку
Денис Шмигаль
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ у ЄС. ЗМІ попереджають про нову перешкоду для України
Євросоюз
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС може кардинально змінити підхід до вступу нових членів — Politico
Євросоюз

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?