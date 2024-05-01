Президенты стран Балтии призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении
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Президенты стран Балтии призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении

Офис президента Эстонии
Президенты стран Балтии
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Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа сделали совместное заявление по случаю 20-летия вступления стран Балтии в Европейский Союз. Они призвали блок начать переговоры о вступлении Украины.

Заявление президентов стран Балтии о переговорах о вступлении Украины в ЕС

В заявлении, опубликованном на сайте президента Эстонии, подчеркнута важность членства в ЕС для благосостояния, безопасности и экономического роста трех стран.

Также они считают, что в июне необходимо начать переговоры по вступлению в ЕС Украины и Молдовы.

В 1990–1991 годах демократический выбор был подвергнут испытанию в странах Балтии. Сейчас украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью как окончательный выбор. Мы твердо стоим на поддержке тех стран, которые разделяют европейские ценности и свободу быть вместе, говорится в заявлении.

Главы Эстонии, Латвии и Литвы призвали Евросоюз начать переговоры о вступлении в блок с Украиной и Молдовой.

Страны Балтии – прекрасное свидетельство того, как членство в ЕС стимулирует модернизацию и экономический прогресс. Это наша реальность, которой мы хотим поделиться, добавили президенты трех государств.

Вступление Украины в ЕС: что известно

В июне 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в ЕС. Для дальнейших шагов Украина должна провести ряд реформ:

  • реформа Конституционного суда;

  • продолжение судебной реформы;

  • антикоррупция, назначение руководителя САП;

  • борьба с отмыванием средств;

  • воплощение антиолигархического закона;

  • согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

  • изменение законодательства о нацменьшинствах.

В ноябре 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Евросовету начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

В марте 2024 года Еврокомиссия подготовила переговорную рамку о членстве Украины и Молдовы.

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