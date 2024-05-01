Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа сделали совместное заявление по случаю 20-летия вступления стран Балтии в Европейский Союз. Они призвали блок начать переговоры о вступлении Украины.
Заявление президентов стран Балтии о переговорах о вступлении Украины в ЕС
В заявлении, опубликованном на сайте президента Эстонии, подчеркнута важность членства в ЕС для благосостояния, безопасности и экономического роста трех стран.
Также они считают, что в июне необходимо начать переговоры по вступлению в ЕС Украины и Молдовы.
Главы Эстонии, Латвии и Литвы призвали Евросоюз начать переговоры о вступлении в блок с Украиной и Молдовой.
Вступление Украины в ЕС: что известно
В июне 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в ЕС. Для дальнейших шагов Украина должна провести ряд реформ:
реформа Конституционного суда;
продолжение судебной реформы;
антикоррупция, назначение руководителя САП;
борьба с отмыванием средств;
воплощение антиолигархического закона;
согласование аудиовизуального законодательства с европейским;
изменение законодательства о нацменьшинствах.
В ноябре 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Евросовету начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.
В марте 2024 года Еврокомиссия подготовила переговорную рамку о членстве Украины и Молдовы.
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