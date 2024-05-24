Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС — ОП
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Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС — ОП

Офис Президента Украины
ЕС
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Заместитель главы офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина уже выполнила все четыре законодательных шага, которые определила Европейская комиссия по фактическому началу переговоров о вступлении в Европейский союз.

Украина предприняла все четыре законодательных шага для начала переговоров о вступлении в ЕС

Жовква также подчеркнул, что Украина и содержательно, и структурно готова к переговорному процессу.

Ожидаем принятия переговорных рамок после европейских выборов в июне, а также созыва первой межправительственной конференции еще при бельгийском председательстве, — отметил он.

Жовква поблагодарил Сатунаса за мощную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и помощь, а также отметил неизменное плодотворное сотрудничество с Литвой по реализации приоритетов Украины на пути к ЕС и НАТО.

Они также обменялись мнениями по подготовке к инаугурационному Саммиту мира 15-16 июня в Швейцарии.

Вступление Украины в ЕС

В сентябре 2022 года Денис Шмигаль заявил в интервью Bloomberg, что Украина выполнила 65-70% Соглашения об ассоциации с ЕС. Тогда же на пресс-конференции в Брюсселе он сказал: «Мы имеем амбицию в ближайшее время, до конца этого — начала следующего года, перейти именно в переговорные процедуры, предшествующие собственному предоставлению статуса члена ЕС».

В мае 2023-го премьер говорил, что Украина должна быть готова к вступлению в Евросоюз через два года.

8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. 14 декабря Европейский совет 26 голосами поддержал начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

В то же время глава Европейского Совета Шарль Мишель говорил, что Украина может присоединиться к Европейскому Союзу в 2030 году.

20 марта 2024 года Шмигаль заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться до конца июня этого года.

25 апреля посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что страна уже готова начать переговоры о вступлении в ЕС и ожидает их начала в конце июня.

30 апреля президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что уже в июне Украина может начать переговоры по вступлению в Евросоюз.

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