Евросоюз должен готовиться к возможной войне — фон дер Ляен

На фоне вторжения РФ в Украину и угроз нелегитимного главы Кремля Владимира Путина президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала Европейский Союз подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.

Урсула фон дер Ляен отметила поддержку Украины и обороноспособности ЕС

Об этом фон дер Ляен заявила в эфире германской радиостанции Deutschlandfunk 26 мая.

Говорящий и действующий, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать войну. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Президент ЕК отметила важность поддержки Украины и укрепление обороноспособности Европейского Союза.

Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, нам необходимо инвестировать в оборону, — отметила фон дер Ляен.

В Польше и Греции создадут общую систему ПВО

Она также назвала положительные эффекты от этих мер по экономике ЕС. В качестве примера фон дер Ляен привела предложение Польши и Греции по созданию общей системы ПВО.

Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе, — объяснила глава Еврокомиссии. Поделиться

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По словам фон дер Ляен, меры по укреплению обороноспособности должны финансироваться посредством средств от вкладов стран-членов ЕС.

Она также упомянула "гибридные атаки" России, в частности недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов как инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей.