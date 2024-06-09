"Супернеділя" в Євросоюзі. Що це та як вона вплине на майбутнє ЄС

9 червня в Європейському Союзі проходить "супернеділя" виборів до Європарламенту. Це доленосний день, коли мільйони виборців вирішують, хто буде формувати політику блоку протягом наступних 5 років.

"Супернеділя" виборів в ЄС уже стартувала

Що важливо розуміти, недільні вибори є головним і останнім днем із чотириденного циклу голосування — воно розпочалося ще 6 червня.

Громадяни Євросоюзу будуть визначати наступний склад Європейського парламенту і, опосередковано, склад виконавчого органу ЄС — Європейської комісії.

Окрім того, наголошується, що голосування проходить у 21 країні-члені Євросоюзу, зокрема й у Франції та Німеччині. Саме ці країни направлять до Європарламенту найбільшу кількість депутатів: 81 та 96 відповідно.

Голосування в неділю проходить також у Польщі, Іспанії, Італії (другий день), Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпрі, Данії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщині, Литві, Люксембурзі, Португалії, Румунії, Словенії та Швеції, — йдеться в повідомленні. Поширити

Перші результати екзитполу можна буде дізнатися уже 9 червня — приблизно о 21:30 за Києвом, а перший попередній результат — лише після опівночі 10 червня.

Чого очікувати від виборів у ЄС

Згідно з останніми прогнозами, ліберали та "зелені" не зможуть втримати свої місця. Це призведе до зменшення кількості правоцентристських і лівоцентристських партій у Європарламенті.

Окрім того, вказано, що ультраправі депутати, цілком можливо, посилять свої позиції у порівнянні з результатами минулих європейських виборів 2019 року.

Правоцентристська та проукраїнська Європейська народна партія залишиться найбільшою групою в Європарламенті. Її кандидатка Урсула фон дер Ляєн з Німеччини спробує переобратись на пост президентки Єврокомісії, однак не гарантовано, що їй це вдасться. Поширити

Що важливо розуміти, голосування уже відбулося у Нідерландах. Згідно з даними екзитполу, там партія антиукраїнського Герта Вілдерса прийшла другою.