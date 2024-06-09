"Супернеділя" в Євросоюзі. Що це та як вона вплине на майбутнє ЄС

9 червня в Європейському Союзі проходить "супернеділя" виборів до Європарламенту. Це доленосний день, коли мільйони виборців вирішують, хто буде формувати політику блоку протягом наступних 5 років.
Головні тези:
- Зменшення кількості правоцентристських і лівоцентристських партій у Європарламенті може статися через прогнозоване посилення ультраправих депутатів.
- Європейська народна партія залишиться найбільшою групою в Європарламенті, однак не гарантовано, що кандидатці Урсулі фон дер Ляєн вдасться переобратись на пост президентки Єврокомісії.
- Перші результати екзитполу будуть відомі вже 9 червня, аналіз очікувань від виборів дасть змогу краще зрозуміти подальші тенденції розвитку політичної ситуації в ЄС.
"Супернеділя" виборів в ЄС уже стартувала
Що важливо розуміти, недільні вибори є головним і останнім днем із чотириденного циклу голосування — воно розпочалося ще 6 червня.
Громадяни Євросоюзу будуть визначати наступний склад Європейського парламенту і, опосередковано, склад виконавчого органу ЄС — Європейської комісії.
Окрім того, наголошується, що голосування проходить у 21 країні-члені Євросоюзу, зокрема й у Франції та Німеччині. Саме ці країни направлять до Європарламенту найбільшу кількість депутатів: 81 та 96 відповідно.
Перші результати екзитполу можна буде дізнатися уже 9 червня — приблизно о 21:30 за Києвом, а перший попередній результат — лише після опівночі 10 червня.
Чого очікувати від виборів у ЄС
Згідно з останніми прогнозами, ліберали та "зелені" не зможуть втримати свої місця. Це призведе до зменшення кількості правоцентристських і лівоцентристських партій у Європарламенті.
Окрім того, вказано, що ультраправі депутати, цілком можливо, посилять свої позиції у порівнянні з результатами минулих європейських виборів 2019 року.
Що важливо розуміти, голосування уже відбулося у Нідерландах. Згідно з даними екзитполу, там партія антиукраїнського Герта Вілдерса прийшла другою.
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