"Супервоскресенье" в Евросоюзе. Что это и как оно повлияет на будущее ЕС

9 июня в Европейском Союзе проходит "супервоскресенье" выборов в Европарламент. Это судьбоносный день, когда миллионы избирателей решают, кто будет формировать политику блока в течение следующих пяти лет.
Главные тезисы
- Уменьшение количества правоцентристских и левоцентристских партий в Европарламенте может произойти из-за прогнозируемого усиления ультраправых депутатов.
- Европейская народная партия останется самой большой группой в Европарламенте, однако не гарантировано, что Урсуле фон дер Ляен удастся переизбраться на пост президентки Еврокомиссии.
- Первые результаты экзитпола будут известны уже 9 июня, анализ ожиданий от выборов позволит лучше понять дальнейшие тенденции развития политической ситуации в ЕС.
"Супервоскресенье" выборов в ЕС уже стартовало
Что важно понимать, воскресные выборы являются главным и последним днем четырехдневного цикла голосования — оно началось еще 6 июня.
Граждане Евросоюза будут определять следующий состав Европейского парламента и, косвенно, состав исполнительного органа ЕС — Европейской комиссии.
Кроме того, сообщается, что голосование проходит в 21 стране-члене Евросоюза, в том числе и во Франции и Германии. Именно эти страны направят в Европарламент наибольшее количество депутатов: 81 и 96 соответственно.
Первые результаты экзитпола можно будет узнать уже 9 июня — примерно в 21:30 по Киеву, а первый предварительный результат — только после полуночи 10 июня.
Чего ждать от выборов в ЕС
Согласно последним прогнозам, либералы и "зеленые" не смогут удержать свои места. Это приведет к сокращению количества правоцентристских и левоцентристских партий в Европарламенте.
Кроме того, указано, что ультраправые депутаты, вполне возможно, усилят свои позиции по сравнению с результатами прошлых европейских выборов 2019 года.
Что важно понимать, голосование уже прошло в Нидерландах. Согласно данным экзитпола, там партия антиукраинского Герта Уилдерса пришла второй.
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