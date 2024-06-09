"Супервоскресенье" в Евросоюзе. Что это и как оно повлияет на будущее ЕС

9 июня в Европейском Союзе проходит "супервоскресенье" выборов в Европарламент. Это судьбоносный день, когда миллионы избирателей решают, кто будет формировать политику блока в течение следующих пяти лет.

"Супервоскресенье" выборов в ЕС уже стартовало

Что важно понимать, воскресные выборы являются главным и последним днем четырехдневного цикла голосования — оно началось еще 6 июня.

Граждане Евросоюза будут определять следующий состав Европейского парламента и, косвенно, состав исполнительного органа ЕС — Европейской комиссии.

Кроме того, сообщается, что голосование проходит в 21 стране-члене Евросоюза, в том числе и во Франции и Германии. Именно эти страны направят в Европарламент наибольшее количество депутатов: 81 и 96 соответственно.

Голосование в воскресенье проходит также в Польше, Испании, Италии (второй день), Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипре, Дании, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Литве, Люксембурге, Португалии, Румынии, Словении и Швеции, — сказано в сообщении. Поделиться

Первые результаты экзитпола можно будет узнать уже 9 июня — примерно в 21:30 по Киеву, а первый предварительный результат — только после полуночи 10 июня.

Чего ждать от выборов в ЕС

Согласно последним прогнозам, либералы и "зеленые" не смогут удержать свои места. Это приведет к сокращению количества правоцентристских и левоцентристских партий в Европарламенте.

Кроме того, указано, что ультраправые депутаты, вполне возможно, усилят свои позиции по сравнению с результатами прошлых европейских выборов 2019 года.

Правоцентристская и проукраинская Европейская народная партия останется самой большой группой в Европарламенте. Ее кандидат Урсула фон дер Ляен из Германии попытается переизбраться на пост президентки Еврокомиссии, однако не гарантировано, что ей это удастся. Поделиться

Что важно понимать, голосование уже прошло в Нидерландах. Согласно данным экзитпола, там партия антиукраинского Герта Уилдерса пришла второй.