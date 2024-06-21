Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС. Хто в неї увійшов
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС. Хто в неї увійшов

Офіс Президента України
Зеленський

Президент Володимир Зеленський 21 червня підписав указ, яким затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із Європейським Союзом.

Головні тези:

  • У складі делегації України для переговорів щодо вступу до ЄС - 35 представників, з Ольгою Стефанішиною на чолі.
  • Окрім віце-прем'єр-міністра Ольги Стефанішиної, до делегації входять голова Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко.
  • Процес переговорів передбачає можливість голові делегації вносити зміни до складу, розподіляти обов'язки та залучати експертів для участі.
  • Кабінет міністрів має визначити склад робочих груп для підготовки переговорних позицій та фінансування участі України у переговорах з ЄС.
  • Переговори України з ЄС щодо вступу можуть бути важливими через необхідність адаптації законодавства до європейських стандартів.

Хто увійшов до складу делегації для участі у переговорах щодо вступу України в ЄС

До делегації увійшли 35 представників. Очолить її та буде головним переговорником — віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Також до делегації включено голову Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника голови Верховної ради Олександра Корнієнка.

Також в указі Зеленського вказано, що голова делегації зможе вносити в установленому порядку зміни до складу делегації України, розподіляти обов'язки між її членами, залучати до участі в роботі делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, радників, експертів, технічних працівників.

Водночас Кабмін має:

  • сформувати та затвердити склад робочих груп для підготовки переговорних позицій України під час переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС, включивши представників міністерств, інших органів влади, членів Комітету Верховної ради з питань інтеграції до ЄС, а також народних депутатів (за згодою);

  • опрацювати переговорні позиції України із залученням громадськості та бізнес-середовища;

  • фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у переговорах з ЄС.

Вступ України в Євросоюз

Цього року посли ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Повідомлялося, що переговори розпочнуться 25 червня. Однак польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка застеріг, що переговори України з ЄС можуть бути складними через спірні питання у деяких сферах.

Сьогодні Ольга Стефанішина розповіла, що на шляху до Європейського Союзу Україні треба буде повністю адаптувати законодавство.

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