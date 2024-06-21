Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС. Хто в неї увійшов

Президент Володимир Зеленський 21 червня підписав указ, яким затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із Європейським Союзом.
Головні тези:
- У складі делегації України для переговорів щодо вступу до ЄС - 35 представників, з Ольгою Стефанішиною на чолі.
- Окрім віце-прем'єр-міністра Ольги Стефанішиної, до делегації входять голова Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко.
- Процес переговорів передбачає можливість голові делегації вносити зміни до складу, розподіляти обов'язки та залучати експертів для участі.
- Кабінет міністрів має визначити склад робочих груп для підготовки переговорних позицій та фінансування участі України у переговорах з ЄС.
- Переговори України з ЄС щодо вступу можуть бути важливими через необхідність адаптації законодавства до європейських стандартів.
Хто увійшов до складу делегації для участі у переговорах щодо вступу України в ЄС
До делегації увійшли 35 представників. Очолить її та буде головним переговорником — віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Також до делегації включено голову Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника голови Верховної ради Олександра Корнієнка.
Також в указі Зеленського вказано, що голова делегації зможе вносити в установленому порядку зміни до складу делегації України, розподіляти обов'язки між її членами, залучати до участі в роботі делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, радників, експертів, технічних працівників.
Водночас Кабмін має:
сформувати та затвердити склад робочих груп для підготовки переговорних позицій України під час переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС, включивши представників міністерств, інших органів влади, членів Комітету Верховної ради з питань інтеграції до ЄС, а також народних депутатів (за згодою);
опрацювати переговорні позиції України із залученням громадськості та бізнес-середовища;
фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у переговорах з ЄС.
Вступ України в Євросоюз
Цього року посли ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Повідомлялося, що переговори розпочнуться 25 червня. Однак польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка застеріг, що переговори України з ЄС можуть бути складними через спірні питання у деяких сферах.
Сьогодні Ольга Стефанішина розповіла, що на шляху до Європейського Союзу Україні треба буде повністю адаптувати законодавство.
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