Вступ України в ЄС. Фон дер Ляєн анонсувала нове історичне рішення

Як заявила 11 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Україна нарешті змогла виконати усі необхідні кроки для старту перемовин про вступ до ЄС до кінця цього місяця.
Головні тези:
- Україна отримала позитивну усну оцінку від Єврокомісії за прогрес у євроінтеграційних реформах.
- Євросоюз вважає, що Україна заслуговує на початок переговорів про вступ.
- Українська влада виконала визначені критерії у таких сферах, як антикорупція, контроль за політичним лобізмом та прозорість статків посадовців.
- Наступні кроки залежать від держав-членів ЄС, які повинні ухвалити рамки для переговорів про вступ України.
Україна дедалі ближче до членства в Євросоюзі
Рішення офіційно Брюсселя політикиня озвучила під час Конференції з відновлення України в Берліні.
Вона також звернула увагу на нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги Євросоюзу протягом найближчих років.
Як заявила очільниця Єврокомісії, Україна заслуговує на те, щоб країни-блоку нарешті розпочали з нею переговори про вступ.
Як у ЄС оцінюють українські реформи
7 червня офіційно стало відомо, що Єврокомісія висловила позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення блоку.
З такою заявою виступила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.
Пісонеро звертає увагу на те, що таким чином українська влада досягла необхідних критеріїв у визначених сферах:
антикорупційній,
контролю за політичним лобізмом,
прозорості статків посадовців,
у сфері забезпечення прав нацменшин.
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