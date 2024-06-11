Вступ України в ЄС. Фон дер Ляєн анонсувала нове історичне рішення

Як заявила 11 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Україна нарешті змогла виконати усі необхідні кроки для старту перемовин про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Україна дедалі ближче до членства в Євросоюзі

Рішення офіційно Брюсселя політикиня озвучила під час Конференції з відновлення України в Берліні.

Вона також звернула увагу на нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги Євросоюзу протягом найближчих років.

Як заявила очільниця Єврокомісії, Україна заслуговує на те, щоб країни-блоку нарешті розпочали з нею переговори про вступ.

Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця, — наголосила Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Як у ЄС оцінюють українські реформи

7 червня офіційно стало відомо, що Єврокомісія висловила позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення блоку.

З такою заявою виступила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

Ми вважаємо, що всі кроки були виконані обома країнами... Тепер справа за державами-членами — продовжити дискусію щодо наступних кроків. Саме їм належить ухвалити рамки переговорів, — наголосила спікерка. Поширити

Пісонеро звертає увагу на те, що таким чином українська влада досягла необхідних критеріїв у визначених сферах: