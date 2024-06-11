Вступление Украины в ЕС. Фон дер Ляен анонсировала новое историческое решение

Как заявила 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Украина наконец-то смогла выполнить все необходимые шаги для старта переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.
Главные тезисы
- Украина получила положительную устную оценку от Еврокомиссии за прогресс в евроинтеграционных реформах.
- Евросоюз считает, что Украина заслуживает начала переговоров о вступлении.
- Украинские власти выполнили определенные критерии в таких сферах, как антикоррупция, контроль за политическим лоббизмом и прозрачность состояния чиновников.
- Следующие шаги зависят от государств-членов ЕС, которые должны принять рамки для переговоров по вступлению Украины.
Украина все ближе к членству в Евросоюзе
Решение официально Брюсселя политик озвучила во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Она также обратила внимание на недавнее одобрение Украиной плана реформ, проведение которых является условием выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи Евросоюзу в ближайшие годы.
Как заявила глава Еврокомиссии, Украина заслуживает того, чтобы страны-блока наконец-то начали с ней переговоры о вступлении.
Как в ЕС оценивают украинские реформы
7 июня официально стало известно, что Еврокомиссия высказала положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении блока.
С таким заявлением выступила спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.
Писонеро обращает внимание на то, что таким образом украинская власть достигла необходимых критериев в определенных областях:
антикоррупционной,
контроля за политическим лоббизмом,
прозрачности состояния чиновников,
в области обеспечения прав нацменьшинств.
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