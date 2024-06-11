Вступление Украины в ЕС. Фон дер Ляен анонсировала новое историческое решение
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Политика
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Вступление Украины в ЕС. Фон дер Ляен анонсировала новое историческое решение

Урсула фон дер Ляен
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Как заявила 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Украина наконец-то смогла выполнить все необходимые шаги для старта переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

Главные тезисы

  • Украина получила положительную устную оценку от Еврокомиссии за прогресс в евроинтеграционных реформах.
  • Евросоюз считает, что Украина заслуживает начала переговоров о вступлении.
  • Украинские власти выполнили определенные критерии в таких сферах, как антикоррупция, контроль за политическим лоббизмом и прозрачность состояния чиновников.
  • Следующие шаги зависят от государств-членов ЕС, которые должны принять рамки для переговоров по вступлению Украины.

Украина все ближе к членству в Евросоюзе

Решение официально Брюсселя политик озвучила во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Она также обратила внимание на недавнее одобрение Украиной плана реформ, проведение которых является условием выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи Евросоюзу в ближайшие годы.

Как заявила глава Еврокомиссии, Украина заслуживает того, чтобы страны-блока наконец-то начали с ней переговоры о вступлении.

Украина выполнила все шаги, которые мы определили. И именно поэтому мы считаем, что ЕС должен начать переговоры касательно вступления Украины уже до конца этого месяца, — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Как в ЕС оценивают украинские реформы

7 июня официально стало известно, что Еврокомиссия высказала положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении блока.

С таким заявлением выступила спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.

Мы считаем, что все шаги были выполнены обеими странами... Теперь дело за государствами-членами — продолжить дискуссию по поводу следующих шагов. Именно им предстоит принять рамки переговоров, — подчеркнула спикер.

Писонеро обращает внимание на то, что таким образом украинская власть достигла необходимых критериев в определенных областях:

  • антикоррупционной,

  • контроля за политическим лоббизмом,

  • прозрачности состояния чиновников,

  • в области обеспечения прав нацменьшинств.

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