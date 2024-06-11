Вступление Украины в ЕС. Фон дер Ляен анонсировала новое историческое решение

Как заявила 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Украина наконец-то смогла выполнить все необходимые шаги для старта переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

Украина все ближе к членству в Евросоюзе

Решение официально Брюсселя политик озвучила во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Она также обратила внимание на недавнее одобрение Украиной плана реформ, проведение которых является условием выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи Евросоюзу в ближайшие годы.

Как заявила глава Еврокомиссии, Украина заслуживает того, чтобы страны-блока наконец-то начали с ней переговоры о вступлении.

Украина выполнила все шаги, которые мы определили. И именно поэтому мы считаем, что ЕС должен начать переговоры касательно вступления Украины уже до конца этого месяца, — подчеркнула Урсула фон дер Ляен. Поделиться

Как в ЕС оценивают украинские реформы

7 июня официально стало известно, что Еврокомиссия высказала положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении блока.

С таким заявлением выступила спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.

Мы считаем, что все шаги были выполнены обеими странами... Теперь дело за государствами-членами — продолжить дискуссию по поводу следующих шагов. Именно им предстоит принять рамки переговоров, — подчеркнула спикер. Поделиться

Писонеро обращает внимание на то, что таким образом украинская власть достигла необходимых критериев в определенных областях: