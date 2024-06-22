Росія застосувала 2400 КАБів у війні проти України у червні 2024 року

Від початку червня російська авіація скинула на Україну понад 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 — проти Харківської області.

Росія скинула на Україну понад 2 тис авіабомб з початку червня 2024 року

Зараз у Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту — це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом. Поширити

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

За словами Зеленського, станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті.

Усім надається необхідна допомога. Три людини у Харкові загинули від сьогоднішніх ударів. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави зауважив, що рятувальна операція складна — був обвал конструкцій будинку. Але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, усі, хто залучений, роблять усе, щоб допомогти людям максимально.

І так само максимально ми працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор. Лише від початку цього червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 — проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст і громад на Харківщині. Поширити

Також Зеленський зазначив, що завдаються такі російські удари й по Донеччині, і по інших наших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно.

За його словами, Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.

Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, — ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів.

Глава держави вважає, що такі рішення потрібно продовжувати.

Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально — убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб. Тому сучасні системи ППО для України — «петріоти», і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї — це те, що справді необхідно. Необхідно для захисту життя — і виключно для цього. Поширити

Президент подякував усім у світі, хто підтримує в цьому Україну.

Російський терор повинен програти, і це — інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку терористи завжди поширюють — завжди, коли не програють.

Російський терор керованими авіабомбами може бути зупинений — Зеленський

Президент України відреагував на терористичний акт Росії щодо житлового будинку у Харкові 22 червня.

Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є. Поширити

За словами Зеленського, захистити людей і життя від ракетного терору можна за допомогою "очищення" прикордонних районів від пускових установок Росії.