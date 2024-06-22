Росія застосувала 2400 КАБів у війні проти України у червні 2024 року

Від початку червня російська авіація скинула на Україну понад 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 — проти Харківської області.
Головні тези:
- У червні 2024 року Росія скинула на Україну понад 2400 керованих авіабомб, що призвело до руйнування житлових будинків та загибелі мирних мешканців.
- Президент України Володимир Зеленський закликав до сильних рішень та підтримки від міжнародних партнерів для захисту життя українців від російського терору.
- Рятувальна операція у Харкові продовжується, однак потрібні об'єднані зусилля та ефективні заходи для стримування агресії Росії.
- Україна потребує сучасних систем ППО та підтримки для знищення носіїв російських бомб, щоб захистити населення від подальших терористичних актів.
Росія скинула на Україну понад 2 тис авіабомб з початку червня 2024 року
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
За словами Зеленського, станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті.
Глава держави зауважив, що рятувальна операція складна — був обвал конструкцій будинку. Але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, усі, хто залучений, роблять усе, щоб допомогти людям максимально.
Також Зеленський зазначив, що завдаються такі російські удари й по Донеччині, і по інших наших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно.
За його словами, Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.
Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, — ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів.
Глава держави вважає, що такі рішення потрібно продовжувати.
Президент подякував усім у світі, хто підтримує в цьому Україну.
Російський терор повинен програти, і це — інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку терористи завжди поширюють — завжди, коли не програють.
Російський терор керованими авіабомбами може бути зупинений — Зеленський
Президент України відреагував на терористичний акт Росії щодо житлового будинку у Харкові 22 червня.
За словами Зеленського, захистити людей і життя від ракетного терору можна за допомогою "очищення" прикордонних районів від пускових установок Росії.
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