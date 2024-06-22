Саміт миру. Зеленський оголосив фінальне рішення ще двох країн

22 червня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під рішенням першого Саміту миру, який відбувся тиждень тому у Швейцарії, з’явилися два нові підписи.

Підтримка України на міжнародній арені посилюється

За словами глави держави, йдеться про Барбадос і Республіку Маршаллові Острови.

Він подякував союзникам Києва за те, що вони приєдналися до фінального комюніке інавгураційного Саміту миру.

Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх народів світу. Кожен може зробити свій внесок. Володимир Зеленський Президент України

Як стверджує український лідер, він з нетерпінням чекаю на спільну роботу з острівними країнами над питаннями, які є надзвичайно важливими для всіх нас.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про продовольчу та економічну безпеку.

Володимир Зеленський звертає увагу на те, що це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру.

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість продовжувала зростати, — підкреслив глава держави. Поширити

I am grateful to Barbados and the Republic of the Marshall Islands for joining the final communique of the inaugural Peace Summit.



We see a growing global support for the Peace Formula, meaning the support for the UN Charter, which we want to restore to full force. On this… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2024

Хто відкликав свої підписи під комюніке Саміту миру

Спочатку тало відомо про те, що таке неочікуване рішення ухвалили Ірак та Йорданія, а згодом і Руанда.

Попри це, у списку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

Уже 19 червня надійшло офіційне підтвердження про те, що до фінального комюніке інавгураційного Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.

Як стверджує заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки.