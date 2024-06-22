Саміт миру. Зеленський оголосив фінальне рішення ще двох країн

22 червня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під рішенням першого Саміту миру, який відбувся тиждень тому у Швейцарії, з’явилися два нові підписи.
Головні тези:
- Президент України повідомив про рішення Барбадосу та Республіки Маршаллові Острови.
- Рішення Іраку, Йорданії та Руанди про відкликання підписів під комюніке було несподіваним. Проте, нові підписи вже надійшли від Антигуа і Барбуди.
- Володимир Зеленський підкреслив важливість об'єднання країн для забезпечення продовольчої та економічної безпеки та розвитку справедливого миру для України та світу.
Підтримка України на міжнародній арені посилюється
За словами глави держави, йдеться про Барбадос і Республіку Маршаллові Острови.
Він подякував союзникам Києва за те, що вони приєдналися до фінального комюніке інавгураційного Саміту миру.
Як стверджує український лідер, він з нетерпінням чекаю на спільну роботу з острівними країнами над питаннями, які є надзвичайно важливими для всіх нас.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про продовольчу та економічну безпеку.
Володимир Зеленський звертає увагу на те, що це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру.
Хто відкликав свої підписи під комюніке Саміту миру
Спочатку тало відомо про те, що таке неочікуване рішення ухвалили Ірак та Йорданія, а згодом і Руанда.
Попри це, у списку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.
Уже 19 червня надійшло офіційне підтвердження про те, що до фінального комюніке інавгураційного Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.
Як стверджує заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки.
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