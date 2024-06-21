Саміт миру. Чому насправді деякі країни відкликали свої підписи

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба пояснив ситуацію зі зникненням підписів деяких країн під комюніке Глобального саміту миру щодо України.

Як підписували комюніке Саміту миру

Глава МЗС України розповів, що швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які на той момент остаточно ще не підтвердили своє приєднання.

І тому коли вони (ці країни — ред.) звернулися й сказали: "Зачекайте, ми ще розглядаємо цей документ", бо він ще правився до останнього моменту на Саміті, їх зняли з цього списку. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

Окрім того, український дипломат нагадав, що першою розганяти "хвилю" щодо відкликання підписів під комюніке почала саме російська пропаганда.

Поки Дмитро Кулеба відмовився уточнити, які країни розглядають можливість підписання комюніке, звернувши увагу на те, що з його боку буде некоректно це озвучувати.

Є декілька країн Африки, Латинської Америки, Карибського басейну, декілька країн з Океанії та Азії (можуть потенційно підписати рішення Саміту — ред.), — наголосив очільник МЗС. Поширити

Хто відкликав свої підписи під комюніке Саміту миру

18 червня офіційно стало відомо, що після Іраку та Йорданії свій підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала також Руанда.

Попри це, у списку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

Уже 19 червня з’ясувалося, що до фінального комюніке інавгураційного Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.