Саміт миру. Чому насправді деякі країни відкликали свої підписи

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба пояснив ситуацію зі зникненням підписів деяких країн під комюніке Глобального саміту миру щодо України.
Головні тези:
- Російська пропаганда почала розганяти хвилю дезінформації навколо ситуації з відкликанням підписів.
- Певні країни Африки, Латинської Америки, Карибського басейну та Азії можуть потенційно приєднатися до комюніке Саміту миру.
- Руанда, Ірак та Йорданія відкликали свої підписи, але до фінального комюніке приєдналися деякі інші країни.
Як підписували комюніке Саміту миру
Глава МЗС України розповів, що швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які на той момент остаточно ще не підтвердили своє приєднання.
Окрім того, український дипломат нагадав, що першою розганяти "хвилю" щодо відкликання підписів під комюніке почала саме російська пропаганда.
Поки Дмитро Кулеба відмовився уточнити, які країни розглядають можливість підписання комюніке, звернувши увагу на те, що з його боку буде некоректно це озвучувати.
Хто відкликав свої підписи під комюніке Саміту миру
18 червня офіційно стало відомо, що після Іраку та Йорданії свій підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала також Руанда.
Попри це, у списку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.
Уже 19 червня з’ясувалося, що до фінального комюніке інавгураційного Саміту миру, що пройшов на вихідних у Швейцарії, приєдналися Антигуа і Барбуда.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-