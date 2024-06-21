Саммит мира. Почему на самом деле некоторые страны отозвали свои подписи

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба объяснил ситуацию с исчезновением подписей некоторых стран под коммюнике Глобального саммита мира по Украине.

Как подписывали коммюнике Саммита мира

Глава МИД Украины рассказал, что швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые на тот момент окончательно еще не подтвердили свое присоединение.

И потому, когда они (эти страны — ред.) обратились и сказали: "Подождите, мы еще рассматриваем этот документ", потому что он еще правился до последнего момента на Саммите, их сняли с этого списка. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Кроме того, украинский дипломат напомнил, что первой разгонять "волну" вокруг отзыва подписей под коммюнике начала именно российская пропаганда.

Пока Дмитрий Кулеба отказался уточнить, какие страны рассматривают возможность подписания коммюнике, обратив внимание на то, что с его стороны будет некорректно это озвучивать.

Есть несколько стран Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, несколько стран из Океании и Азии (которые могут потенциально подписать решение Саммита — ред.), — подчеркнул глава МИД. Поделиться

Кто отозвал свои подписи под коммюнике Саммита мира

18 июня официально стало известно, что после Ирака и Иордании свою подпись под совместным коммюнике Саммита мира отозвала также Руанда.

Несмотря на это, в списке появился Вселенский патриархат, которого там не было еще 16 июня.

Уже 19 июня выяснилось, что к прошедшему на выходных в Швейцарии финальному коммюнике инаугурационного Саммита мира присоединились Антигуа и Барбуда.