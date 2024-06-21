Саммит мира. Почему на самом деле некоторые страны отозвали свои подписи

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба объяснил ситуацию с исчезновением подписей некоторых стран под коммюнике Глобального саммита мира по Украине.
Главные тезисы
- Российская пропаганда начала разгонять волну дезинформации вокруг ситуации с отзывом подписей.
- Некоторые страны Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и Азии могут потенциально присоединиться к коммюнике Саммита мира.
- Руанда, Ирак и Иордания отозвали свои подписи, но к финальному коммюнике присоединились некоторые другие страны.
Как подписывали коммюнике Саммита мира
Глава МИД Украины рассказал, что швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые на тот момент окончательно еще не подтвердили свое присоединение.
Кроме того, украинский дипломат напомнил, что первой разгонять "волну" вокруг отзыва подписей под коммюнике начала именно российская пропаганда.
Пока Дмитрий Кулеба отказался уточнить, какие страны рассматривают возможность подписания коммюнике, обратив внимание на то, что с его стороны будет некорректно это озвучивать.
Кто отозвал свои подписи под коммюнике Саммита мира
18 июня официально стало известно, что после Ирака и Иордании свою подпись под совместным коммюнике Саммита мира отозвала также Руанда.
Несмотря на это, в списке появился Вселенский патриархат, которого там не было еще 16 июня.
Уже 19 июня выяснилось, что к прошедшему на выходных в Швейцарии финальному коммюнике инаугурационного Саммита мира присоединились Антигуа и Барбуда.
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