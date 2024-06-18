Саммит мира. Еще одна страна неожиданно отозвала свою подпись под коммюнике

Руанда неожиданно для всех отозвала свою подпись под коммюнике по результатам Глобального Саммита мира. Причина такого решения пока неизвестна.

Уже 3 страны отозвали свои подписи под совместным коммюнике Саммита мира

Украинские журналисты обратили внимание на обновленный список подписантов, опубликованный сайтом Министерства иностранных дел Швейцарии.

Дипломатическое ведомство уточняет, что список был обновлен 17 июня.

Что важно понимать, в перечне подписантов отсутствует Руанда, хотя в версии от 16 июня она еще была.

В то же время в списке появился Вселенский патриархат, которого не было по состоянию на 16 июня.

Стоит также отметить, что ранее свои подписи внезапно отозвали Ирак и Иордания — количество стран, присоединившихся к документу, уменьшилось с 80 до 78.

Также среди стран, не подписавших коммюнике — Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: president.gov.ua

О чем идет речь в совместном коммюнике Саммита мира

Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения продуктами питания. Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все остальные незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

Кроме того, указано, что участники подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применение против территориальной целостности или политической независимости любого государства.