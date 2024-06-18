Саміт миру. Ще одна країна неочікувано відкликала свій підпис під комюніке

Руанда несподівано для всіх відкликала свій підпис під комюніке за результатами Глобального Саміту миру щодо України. Причина такого рішення наразі невідомо.

Вже 3 країни викликали свої підписи під спільним комюніке Саміту миру

Українські журналісти звернули увагу на оновлений список підписантів, який опублікував сайт Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Дипломатичне відомство уточнює, що список було оновлено 17 червня.

Що важливо розуміти, переліку підписантів відсутня Руанда, хоча у версії від 16 червня вона була перерахована.

Водночас у переліку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

Варто також зазначити, що раніше свої підписи раптово відкликали Ірак та Йорданія — таким чином кількість країн, що приєдналися до документа, зменшилася з 80 до 78.

Також серед країн, які не підписали комюніке — Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Фото: president.gov.ua

Про що йдеться у спільному комюніке Саміту миру

Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.

Окрім того, наголошується, що учасники підтвердили відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави.