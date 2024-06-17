Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про успішне обговорення на сесії саміту миру у закритому режимі питання повернення з Росії українських військовополонених та викрадених дітей.

Що відомо про прогрес у питанні повернення з Росії українських військовополонених та викрадених дітей

За його словами, результати відвертого обговорення дають привід для стриманого оптимізму у питанні повернення викрадених Росією українських дітей, військовополених та цивільних осіб.

Омбудсман зазначив, що саме обговорення у закритому режимі дало змогу відверто висловитись представникам багатьох країн, серед яких, зокрема, і дружні до Росії держави.

До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій, - підкреслив Лубінець. Поширити

Він додав, що обговорювались не лише механізми щодо повернення утримуваних Росією українських громадян, а й нові способи тиску на країну-агресорку.

Одним з публічних результатів, про які можемо сказати, що багато країн у свої висловлюваннях напряму казали, що дійсно в діях РФ є всі ознаки воєнного злочину - геноциду, - зазначив Лубінець. Поширити

Як Саміт миру сприятиме поверненню з Росії українських дітей, військовополонених та цивільних українців

Омбудсман наголосив, що існують конкретні методи тиску, які змусять Росію повернутись до процедур обміну військовополоненими та повернення викрадених українських дітей.

Коли країни від дипломатичних заяв перейдуть до реальних санкційних тисків на російську економіку. Наприклад, цілком ймовірно, що на одному з наступних самітів або зустрічей може бути запропоновано: або РФ повертається до виконання статуту ООН і всієї системи міжнародного гуманітарного права, або більшість країн приймають рішення щодо застосування ембарго на купівлю російської нафти та газу. Після такого рішення, як довго витримає російська економіка? Я думаю, це точно буде не роки і навіть не місяці, - підкреслив уповноважений Верховної Ради. Поширити

Лубінець резюмував, що саміт миру у Швейцарії, де була присутня 101 міжнародна делегація, став величезним дипломатичним проривом України.