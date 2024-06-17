Лубінець заявив про успіхи Саміту миру у питанні повернення військовополонених та викрадених РФ дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець заявив про успіхи Саміту миру у питанні повернення військовополонених та викрадених РФ дітей

Дмитро Лубінець
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про успішне обговорення на сесії саміту миру у закритому режимі питання повернення з Росії українських військовополонених та викрадених дітей.

Головні тези:

  • Під час Саміту миру у закритому режимі обговорювалося повернення з Росії українських військовополонених та викрадених дітей.
  • Учасники саміту висловили оптимізм у питанні повернення дітей та військовополонених з РФ.
  • Багато країн підтримали ідею тиску на Росію через введення санкцій та ембарго на нафту та газ.
  • Обговорювались нові методи тиску на Росію для змушення її дотримуватися міжнародного гуманітарного права.
  • Саміт миру у Швейцарії став величезним дипломатичним проривом для України, незважаючи на технічні нюанси з прізвищем комюніке.

Що відомо про прогрес у питанні повернення з Росії українських військовополонених та викрадених дітей

За його словами, результати відвертого обговорення дають привід для стриманого оптимізму у питанні повернення викрадених Росією українських дітей, військовополених та цивільних осіб.

Омбудсман зазначив, що саме обговорення у закритому режимі дало змогу відверто висловитись представникам багатьох країн, серед яких, зокрема, і дружні до Росії держави.

До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій, - підкреслив Лубінець.

Він додав, що обговорювались не лише механізми щодо повернення утримуваних Росією українських громадян, а й нові способи тиску на країну-агресорку.

Одним з публічних результатів, про які можемо сказати, що багато країн у свої висловлюваннях напряму казали, що дійсно в діях РФ є всі ознаки воєнного злочину - геноциду, - зазначив Лубінець.

Як Саміт миру сприятиме поверненню з Росії українських дітей, військовополонених та цивільних українців

Омбудсман наголосив, що існують конкретні методи тиску, які змусять Росію повернутись до процедур обміну військовополоненими та повернення викрадених українських дітей.

Коли країни від дипломатичних заяв перейдуть до реальних санкційних тисків на російську економіку. Наприклад, цілком ймовірно, що на одному з наступних самітів або зустрічей може бути запропоновано: або РФ повертається до виконання статуту ООН і всієї системи міжнародного гуманітарного права, або більшість країн приймають рішення щодо застосування ембарго на купівлю російської нафти та газу. Після такого рішення, як довго витримає російська економіка? Я думаю, це точно буде не роки і навіть не місяці, - підкреслив уповноважений Верховної Ради.

Лубінець резюмував, що саміт миру у Швейцарії, де була присутня 101 міжнародна делегація, став величезним дипломатичним проривом України.

Я відразу хочу відповісти тим, які кажуть, що не всі, хто приїхав на саміт, підписали комюніке. Немає взагалі там проблеми, це технічні деталі. Технічно не всі країни прийняли рішення до саміту щодо приєднання до комюніке. Після повернення вони це будуть розглядати на своїх рівнях. Ми точно знаємо, що число приєднаних до комюніке буде зростати, - запевнив Лубінець.

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