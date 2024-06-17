Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про успішне обговорення на сесії саміту миру у закритому режимі питання повернення з Росії українських військовополонених та викрадених дітей.
Головні тези:
- Під час Саміту миру у закритому режимі обговорювалося повернення з Росії українських військовополонених та викрадених дітей.
- Учасники саміту висловили оптимізм у питанні повернення дітей та військовополонених з РФ.
- Багато країн підтримали ідею тиску на Росію через введення санкцій та ембарго на нафту та газ.
- Обговорювались нові методи тиску на Росію для змушення її дотримуватися міжнародного гуманітарного права.
- Саміт миру у Швейцарії став величезним дипломатичним проривом для України, незважаючи на технічні нюанси з прізвищем комюніке.
Що відомо про прогрес у питанні повернення з Росії українських військовополонених та викрадених дітей
За його словами, результати відвертого обговорення дають привід для стриманого оптимізму у питанні повернення викрадених Росією українських дітей, військовополених та цивільних осіб.
Омбудсман зазначив, що саме обговорення у закритому режимі дало змогу відверто висловитись представникам багатьох країн, серед яких, зокрема, і дружні до Росії держави.
Він додав, що обговорювались не лише механізми щодо повернення утримуваних Росією українських громадян, а й нові способи тиску на країну-агресорку.
Як Саміт миру сприятиме поверненню з Росії українських дітей, військовополонених та цивільних українців
Омбудсман наголосив, що існують конкретні методи тиску, які змусять Росію повернутись до процедур обміну військовополоненими та повернення викрадених українських дітей.
Лубінець резюмував, що саміт миру у Швейцарії, де була присутня 101 міжнародна делегація, став величезним дипломатичним проривом України.
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