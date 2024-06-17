Лубинец заявил об успехах Саммита мира в вопросе возвращения военнопленных и похищенных детей из РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец заявил об успехах Саммита мира в вопросе возвращения военнопленных и похищенных детей из РФ

Дмитрий Лубинец
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об успешном обсуждении на сессии саммита мира в закрытом режиме вопроса возвращения из России украинских военнопленных и похищенных детей.

Главные тезисы

  • На саммите мира в закрытом режиме обсуждалось возвращение из России украинских военнопленных и похищенных детей.
  • Многие страны поддерживают идею давления на Россию через санкции и эмбарго на нефть и газ.
  • Обсуждались новые методы давления на Россию для соблюдения международного гуманитарного права.
  • Уполномоченный отметил, что многие страны говорили о признаках военного преступления и геноцида со стороны РФ.
  • Существуют конкретные методы давления, которые могут заставить Россию вернуть украинцев, включая санкционные меры на экономику.

Что известно о прогрессе в вопросе возвращения из России украинских военнопленных и похищенных детей

По его словам, результаты откровенного обсуждения дают повод для сдержанного оптимизма в вопросе возвращения похищенных Россией украинских детей, военнополых и гражданских лиц.

Омбудсман отметил, что именно обсуждение в закрытом режиме позволило откровенно высказаться представителям многих стран, среди которых, в частности, и дружественные к России государства.

Кстати, неожиданно, что некоторые страны, традиционно имеющие хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно таких стран, таких позиций, - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что обсуждались не только механизмы возвращения удерживаемых Россией украинских граждан, но и новые способы давления на страну-агрессору.

Одним из публичных результатов, о которых можем сказать, что многие страны в своих высказываниях напрямую говорили, что действительно в действиях РФ есть все признаки военного преступления – геноцида, – отметил Лубинец.

Как Саммит мира будет способствовать возвращению из России украинских детей, военнопленных и гражданских украинцев

Омбудсман подчеркнул, что существуют конкретные методы давления, которые заставят Россию вернуться к процедурам обмена военнопленными и возвращению похищенных украинских детей.

Когда страны от дипломатических заявлений перейдут к реальным санкционным давлениям на российскую экономику. Например, вполне вероятно, что на одном из следующих саммитов или встреч может быть предложено: либо РФ возвращается к исполнению устава ООН и всей системы международного гуманитарного права, либо большинство стран принимают решение о применении эмбарго на покупку российской нефти и газа. После такого решения как долго выдержит российская экономика? Я думаю, это точно будет не годы и даже не месяцы, – подчеркнул уполномоченный Верховной Рады.

Лубинец резюмировал, что саммит мира в Швейцарии, где присутствовала 101 международная делегация, стал огромным дипломатическим прорывом Украины.

Я сразу хочу ответить тем, кто говорит, что не все, кто приехал на саммит, подписали коммюнике. Нет вообще там проблемы – это технические детали. Технически не все страны приняли решение к саммиту по присоединению к коммюнике. После возвращения они это будут рассматривать на своих уровнях. Мы точно знаем, что число присоединенных к коммюнике будет расти, – заверил Лубинец.

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