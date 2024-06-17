Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об успешном обсуждении на сессии саммита мира в закрытом режиме вопроса возвращения из России украинских военнопленных и похищенных детей.
Главные тезисы
- На саммите мира в закрытом режиме обсуждалось возвращение из России украинских военнопленных и похищенных детей.
- Многие страны поддерживают идею давления на Россию через санкции и эмбарго на нефть и газ.
- Обсуждались новые методы давления на Россию для соблюдения международного гуманитарного права.
- Уполномоченный отметил, что многие страны говорили о признаках военного преступления и геноцида со стороны РФ.
- Существуют конкретные методы давления, которые могут заставить Россию вернуть украинцев, включая санкционные меры на экономику.
Что известно о прогрессе в вопросе возвращения из России украинских военнопленных и похищенных детей
По его словам, результаты откровенного обсуждения дают повод для сдержанного оптимизма в вопросе возвращения похищенных Россией украинских детей, военнополых и гражданских лиц.
Омбудсман отметил, что именно обсуждение в закрытом режиме позволило откровенно высказаться представителям многих стран, среди которых, в частности, и дружественные к России государства.
Он добавил, что обсуждались не только механизмы возвращения удерживаемых Россией украинских граждан, но и новые способы давления на страну-агрессору.
Как Саммит мира будет способствовать возвращению из России украинских детей, военнопленных и гражданских украинцев
Омбудсман подчеркнул, что существуют конкретные методы давления, которые заставят Россию вернуться к процедурам обмена военнопленными и возвращению похищенных украинских детей.
Лубинец резюмировал, что саммит мира в Швейцарии, где присутствовала 101 международная делегация, стал огромным дипломатическим прорывом Украины.
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