Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об успешном обсуждении на сессии саммита мира в закрытом режиме вопроса возвращения из России украинских военнопленных и похищенных детей.

Что известно о прогрессе в вопросе возвращения из России украинских военнопленных и похищенных детей

По его словам, результаты откровенного обсуждения дают повод для сдержанного оптимизма в вопросе возвращения похищенных Россией украинских детей, военнополых и гражданских лиц.

Омбудсман отметил, что именно обсуждение в закрытом режиме позволило откровенно высказаться представителям многих стран, среди которых, в частности, и дружественные к России государства.

Кстати, неожиданно, что некоторые страны, традиционно имеющие хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно таких стран, таких позиций, - подчеркнул Лубинец. Поделиться

Он добавил, что обсуждались не только механизмы возвращения удерживаемых Россией украинских граждан, но и новые способы давления на страну-агрессору.

Одним из публичных результатов, о которых можем сказать, что многие страны в своих высказываниях напрямую говорили, что действительно в действиях РФ есть все признаки военного преступления – геноцида, – отметил Лубинец. Поделиться

Как Саммит мира будет способствовать возвращению из России украинских детей, военнопленных и гражданских украинцев

Омбудсман подчеркнул, что существуют конкретные методы давления, которые заставят Россию вернуться к процедурам обмена военнопленными и возвращению похищенных украинских детей.

Когда страны от дипломатических заявлений перейдут к реальным санкционным давлениям на российскую экономику. Например, вполне вероятно, что на одном из следующих саммитов или встреч может быть предложено: либо РФ возвращается к исполнению устава ООН и всей системы международного гуманитарного права, либо большинство стран принимают решение о применении эмбарго на покупку российской нефти и газа. После такого решения как долго выдержит российская экономика? Я думаю, это точно будет не годы и даже не месяцы, – подчеркнул уполномоченный Верховной Рады. Поделиться

Лубинец резюмировал, что саммит мира в Швейцарии, где присутствовала 101 международная делегация, стал огромным дипломатическим прорывом Украины.