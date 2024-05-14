По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на оккупированных Россией украинских территориях отбирают выпускников старших классов и отправляют в военные учебные заведения на территории страны-агрессоры.
Как Россия готовит себе военных из украинских детей на оккупированных территориях
Лубинец отметил, что такие действия страны-агрессорки являются нарушением положений Женевской конвенции.
Омбудсмен подчеркнул, что это доказывает намерения россиян по превращению украинских детей на оккупированных территориях в будущих военных собственной преступной армии.
Он отметил, что вместе с тем украинским детям в агрессивной форме навязываются нарративы кремлевской пропаганды с целью изменения их самоидентификации.
Лубинец уточнил, что эти действия являются нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Он призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение прав человека страной-террористом и осудить эти действия окупантов.
Что известно о похищении Россией детей из Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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