Росія готує військових з випускників на окупованих територіях — Лубінець

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на окупованих Росією українських територіях відбирають випускників старших класів та відправляють до військових учбових закладів на території країни-агресорки.

Як Росія готує собі військових з українських дітей на окупованих територіях

Лубінець зазначив, що такі дії країни-агресорки є порушенням положень Женевської конвенції.

Омбудсмен підкреслив, що це доводить наміри росіян із перетворення українських дітей на окупованих територіях на майбутніх військових власної злочинної армії.

Адже протягом 10 років росіяни на тимчасово окупованих територіях України перевиховують наших дітей, залучають їх до руху "Юнармія" та кадетських шкіл, — наголошує Лубінець. Поширити

Він зазначив, що разом з тим українським дітям у агресивній формі нав’язуються наративи кремлівської пропаганди із метою зміни їхньої самоідентифікації.

Лубінець уточнив, що ці дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, а зокрема, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

У рамках цієї теми також нагадаю, що жителі ТОТ піддаються примусовій паспортизації та мобілізації. До лав армії РФ фактично можуть потрапити 18-річні юнаки, які щойно закінчили середню школу, — зазначає омбудсмен. Поширити

Він закликав міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав людини країною-терористом і засудити ці дії окупантів.

Що відомо про викрадення Росією дітей з України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.