Чи арештують Путіна на наступному Саміті миру — відповідь Швейцарії

Попри ордер МКС на арешт нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, Швейцарія не буде арештовувати “очільника Кремля” у разі його приїзду на Саміт миру в країні.

У Швейцарії допускають участь Путіна у наступному Саміті миру

Про це заявила під час пресконференції за результатами першого Саміту миру у Бюргенштоці президентка Швейцарії Віола Амгерд.

Під час пресконференції у Віоли Амгерд запитали, чи не буде зобов’язана Швейцарія арештувати Путіна, ордер на арешт якого видав МКС, у разі приїзду останнього на можливий другий Саміт миру у Швейцарії.

Якщо присутність (Путіна — ред.) необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток, наприклад, для мирних переговорів по Україні", — прокоментувала Амгерд. Поширити

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс також заявив, що приїзд Путіна на Саміт миру у Швейцарії можна було б організувати, але треба було б це узгодити з МКС.

Це можна організувати. Наші закони це дозволяють. Але ми повинні були б зробити це разом з МКС. Однак приймаюча країна може зробити винятки в цьому питанні, — сказав він.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у зв'язку з його причетністю до злочинів, скоєних під час війни в Україні.

Це рішення стало важливим кроком у процесі міжнародного правосуддя та відповідальності за воєнні злочини.

Ордер на арешт був виданий на основі звинувачень у грубих порушеннях міжнародного права, включаючи злочини проти людяності та військові злочини.

Ордер має на меті притягнути Путіна до відповідальності та забезпечити справедливість для жертв конфлікту. Незважаючи на дипломатичний і політичний імунітет, видача ордера на арешт Путіна є потужним сигналом від міжнародної спільноти про неприйнятність безкарності за такі дії.

Коли можуть провести наступний Саміт миру

Міністр закордонних справ ШвейцаріїІ гнаціо Касіс зазначив, що метою наступного саміту буде питання того, як прокласти шлях до миру в Україні.

За його словами, захід відбудеться вже у найближчі п'ять місяців , ймовірно, до президентських виборів у США в листопаді.

Де саме проведуть саміт — наразі невідомо.

Президент Володимир Зеленський в свою чергу повідомив про те, що підготовка до другого саміту займе місяці, а не роки і вже ведуться перемовини із зацікавленими сторонами щодо його проведення.