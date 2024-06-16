Арестуют ли Путина на следующем Саммите мира — ответ Швейцарии

Несмотря на ордер МКС на арест нелегитимного президента РФ Владимира Путина, Швейцария не будет арестовывать "главу Кремля" в случае его приезда на Саммит мира в стране.
Главные тезисы
- Ордер на арест нелегитимного президента РФ Владимира Путина издан Международным уголовным судом из-за его причастности к военным преступлениям в Украине.
- Присутствие России на Саммите мира будет свидетельствовать о готовности закончить войну и договариваться о мирных решениях конфликтов.
- Министр иностранных дел Швейцарии заявил, что следующий саммит мира будет посвящен прокладыванию пути к миру в Украине.
- Подготовка ко второму Саммиту может состояться в ближайшие пять месяцев, возможно, к ноябрьским президентским выборам в США.
В Швейцарии допускают участие Путина в следующем Саммите мира
Об этом заявила во время пресс-конференции по результатам первого Саммита мира в Бюргенштоке президент Швейцарии Виола Амгерд.
Во время пресс-конференции у Виолы Амгерд спросили, не будет ли Швейцария обязана арестовать Путина, ордер на арест которого выдал МКС, в случае приезда последнего на возможный второй Саммит мира в Швейцарии.
Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис также заявил, что приезд Путина на Саммит мира в Швейцарии можно было бы организовать, но следовало бы это согласовать с МКС.
Это можно организовать. Наши законы это разрешают. Но мы должны были бы это сделать вместе с МКС. Однако принимающая страна может сделать исключения в этом вопросе, сказал он.
Ордер на арест Путина
Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с его причастностью к преступлениям, совершенным во время войны в Украине.
Это решение стало важным шагом в процессе международного правосудия и ответственности за военные преступления.
Ордер на арест был выдан на основе обвинений в грубых нарушениях международного права, включая преступления против человечности и военные преступления.
Целью Ордера является привлечь Путина к ответственности и обеспечить справедливость для жертв конфликта. Несмотря на дипломатический и политический иммунитет, выдача ордера на арест Путина является мощным сигналом от международного сообщества о неприемлемости безнаказанности за такие действия.
Когда могут провести следующий Саммит мира
Министр иностранных дел Швейцарии гнацио Касис отметил, что целью следующего саммита будет вопрос того, как проложить путь к миру в Украине.
По его словам, мероприятие состоится уже в ближайшие пять месяцев, вероятно, до президентских выборов в США в ноябре.
Где именно проведут саммит, пока неизвестно.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь сообщил о том, что подготовка ко второму саммиту займет месяцы, а не годы, и уже ведутся переговоры с заинтересованными сторонами по его проведению.
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