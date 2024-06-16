Кулеба отреагировал на призывы участников Саммита мира к диалогу с Россией — видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с журналистами в кулуарах Глобального саммита мира и отметил высказывание собственной позиции каждой страны.

Мы не позволим России говорить на языке ультиматумов — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления турецкого коллеги Хакана Фидана, который высказался за присутствие России на конференции, и главы МИД Саудовской Аравии, призвавшего стороны к "тяжелым компромиссам".

Дмитрий Кулеба

Мы слышим каждого, и это подчеркивал президент в своем обращении на открытии саммита. Это не такая мера, которую любит Россия, чтобы всех собрать, чтобы все говорили, как говорится, в "одну дудку" из РФ. Именно таким откровенным диалогом мы можем пройти к правильным решениям. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

Министр отметил, что не видит проблемы в комментариях глав МИД Турции и Саудовской Аравии.

Главное, что эти страны приехали, выразили поддержку Формулы мира, поддержали усилия Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира — сказал Кулеба. Поделиться

Он подчеркнул, что украинские власти понимают, что "настанет момент, когда нужно будет говорить с Россией".

Но наша позиция очень четкая. Мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как он говорит сейчас, – сказал министр.

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По словам премьер-министра Италии Джорджи Мэлони, либо Россия согласится на условия мирного урегулирования развязанной преступной войны против Украины, либо ее заставят капитулировать.

Мелони подчеркнула, что, по ее мнению, мировое сообщество должно сформировать базовые минимальные условия для завершения развязанной Россией преступной войны в Украине.