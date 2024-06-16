Кулеба отреагировал на призывы участников Саммита мира к диалогу с Россией — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба отреагировал на призывы участников Саммита мира к диалогу с Россией — видео

Кулеба
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Источник:  RFI

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с журналистами в кулуарах Глобального саммита мира и отметил высказывание собственной позиции каждой страны.

Главные тезисы

  • Украина делает акцент на откровенном диалоге для достижения правильных решений по международным вопросам.
  • Мировое сообщество должно создать базовые условия для завершения войны в Украине, которые Россия должна принять.
  • Каждая страна имеет возможность высказать свою позицию на Саммите мира и быть услышанной.
  • Защищая Украину, мы защищаем систему правил и объединяем усилия по обеспечению мира.
  • Итальянская премьер-министр Джорджи Мелони призывает Россию принять условия мирного урегулирования конфликта с Украиной.

Мы не позволим России говорить на языке ультиматумов — Кулеба 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления турецкого коллеги Хакана Фидана, который высказался за присутствие России на конференции, и главы МИД Саудовской Аравии, призвавшего стороны к "тяжелым компромиссам".

Дмитрий Кулеба

Мы слышим каждого, и это подчеркивал президент в своем обращении на открытии саммита. Это не такая мера, которую любит Россия, чтобы всех собрать, чтобы все говорили, как говорится, в "одну дудку" из РФ. Именно таким откровенным диалогом мы можем пройти к правильным решениям.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины

Министр отметил, что не видит проблемы в комментариях глав МИД Турции и Саудовской Аравии.

Главное, что эти страны приехали, выразили поддержку Формулы мира, поддержали усилия Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что украинские власти понимают, что "настанет момент, когда нужно будет говорить с Россией".

Но наша позиция очень четкая. Мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как он говорит сейчас, – сказал министр.

Как Россию планируют принудить к поддержке украинской Формулы мира

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мэлони, либо Россия согласится на условия мирного урегулирования развязанной преступной войны против Украины, либо ее заставят капитулировать.

Мелони подчеркнула, что, по ее мнению, мировое сообщество должно сформировать базовые минимальные условия для завершения развязанной Россией преступной войны в Украине.

Защищать Украину означает защищать систему правил. Важно объединить все усилия по защите Украины. Если Россия не согласна с условиями, мы заставим их сдаться.

Джорджи Мэлони

Джорджи Мэлони

Премьер-министр Италии

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