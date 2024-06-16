На Саммите мира Вселенский патриарх Варфоломей поддержал Украину

16 июня во время Глобального саммита мира Вселенский патриарх Варфоломей назвал своей миссией защищать и укреплять мир, в частности, в Украине.
Главные тезисы
- Вселенский патриарх Варфоломей назвал свою главную миссию в Украине, где война с РФ приводит к разрушению территории.
- Движущей силой саммита является акцент на диалоге, как инструменте содействия миру, объединяющему культурные, религиозные и духовные аспекты для улучшения ситуации в Украине и мире в целом.
- На Глобальном саммите мира в Швейцарии рассматривается декларация по участию стран-участниц, поддерживающих общую позицию по поводу развязанной Россией войны против Украины.
- В декларации отмечается недопустимость использования ядерного оружия в военных конфликтах, а также требования по безопасной эксплуатации всех АЭС в Украине под суверенным контролем.
Молчать перед жестокостью войны позор — Вселенский Патриарх Варфоломей
Об этом сказал Вселенский Патриарх Варфоломей во время Саммита мира в Бюргенштоке.
Он отметил, что движущей силой саммита стал акцент и сила диалога, содержащая культурные, но прежде религиозные и духовные аспекты.
СМИ обнародовали содержание итоговой декларации Саммита мира
Во второй день Глобального саммита мира в Швейцарии страны-участницы должны подписать декларацию относительно общей позиции по ряду вопросов, связанных с развязной Россией преступной войной против Украины.
Отмечается, что в документе по заключению Саммита страны-участницы общая позиция по вопросам ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности на фоне развязанной Россией преступной войны.
В частности, страны-подписанты поддержат недопустимость использования ядерного оружия в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Декларация предусматривает, что все АЭС в Украине, включая Запорожскую атомную станцию, оккупированную Россией, должны работать в безопасных условиях под суверенным наблюдением Украины и инспекторов МАГАТЭ.
Кроме этого, в документе будут содержаться требования о свободном судоходстве в акватории Черного и Азовского морей и запрет на использование продовольственной безопасности в качестве оружия.
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