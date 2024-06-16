На Саммите мира Вселенский патриарх Варфоломей поддержал Украину
Категория
Украина
Дата публикации

На Саммите мира Вселенский патриарх Варфоломей поддержал Украину

Варфоломей
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16 июня во время Глобального саммита мира Вселенский патриарх Варфоломей назвал своей миссией защищать и укреплять мир, в частности, в Украине.

Главные тезисы

  • Вселенский патриарх Варфоломей назвал свою главную миссию в Украине, где война с РФ приводит к разрушению территории.
  • Движущей силой саммита является акцент на диалоге, как инструменте содействия миру, объединяющему культурные, религиозные и духовные аспекты для улучшения ситуации в Украине и мире в целом.
  • На Глобальном саммите мира в Швейцарии рассматривается декларация по участию стран-участниц, поддерживающих общую позицию по поводу развязанной Россией войны против Украины.
  • В декларации отмечается недопустимость использования ядерного оружия в военных конфликтах, а также требования по безопасной эксплуатации всех АЭС в Украине под суверенным контролем.

Молчать перед жестокостью войны позор — Вселенский Патриарх Варфоломей

Об этом сказал Вселенский Патриарх Варфоломей во время Саммита мира в Бюргенштоке.

Война всегда разрушительна. Молчать перед жестокостью войны – позор. Наша обязанность и миссия – защищать и укреплять мир. Блаженны миротворцы.

Варфоломей

Варфоломей

Вселенский Патриарх

Он отметил, что движущей силой саммита стал акцент и сила диалога, содержащая культурные, но прежде религиозные и духовные аспекты.

Мы все здесь за справедливый и крепкий мир в суверенной Украине. Дай Бог покою всем, кто трагически погиб, и дай сил всем, кто защищает мир, – резюмировал патриарх.

СМИ обнародовали содержание итоговой декларации Саммита мира

Во второй день Глобального саммита мира в Швейцарии страны-участницы должны подписать декларацию относительно общей позиции по ряду вопросов, связанных с развязной Россией преступной войной против Украины.

Отмечается, что в документе по заключению Саммита страны-участницы общая позиция по вопросам ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности на фоне развязанной Россией преступной войны.

В частности, страны-подписанты поддержат недопустимость использования ядерного оружия в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Декларация предусматривает, что все АЭС в Украине, включая Запорожскую атомную станцию, оккупированную Россией, должны работать в безопасных условиях под суверенным наблюдением Украины и инспекторов МАГАТЭ.

Кроме этого, в документе будут содержаться требования о свободном судоходстве в акватории Черного и Азовского морей и запрет на использование продовольственной безопасности в качестве оружия.

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