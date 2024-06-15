Сунак обвинил Путина в попытке срыва Саммита мира
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Сунак обвинил Путина в попытке срыва Саммита мира

Риши Сунак
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Россию в попытках сорвать первый Глобальный саммит мира из-за угрозы обсуждения ключевых принципов международного права.

Главные тезисы

  • Риши Сунак обвинил Россию в попытках сорвать первый Глобальный саммит мира из-за угрозы обсуждения ключевых принципов международного права.
  • Ведущие мировые лидеры призывают помочь Украине отразить агрессию России и добиться устойчивого мира.
  • Россия отказывается завершить войну против Украины, игнорируя международное право и коллективный мирный призыв.
  • Заморожка конфликта между Украиной и Россией лишь ускоряет агрессивные действия и угрожает территориальной целостности Украины.
  • Мировые лидеры настаивают на необходимости справедливого и всеобъемлющего мира для Украины, восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.

Россия боится ответственности за войну против Украины и пытается сорвать Саммит мира

Сунак подчеркнул, что Россия, в отличие от стран-участниц Саммита, не заинтересована в реальном достижении мира, поэтому кремлевский диктатор Владимир Путин активизировал дипломатические усилия Кремля, чтобы уговорить другие страны не приезжать на Саммит.

Нам стоит спросить: почему Россия чувствует, что ей так грозит саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности? – отметил Сунак.

Он напомнил заявления представителя России в ООН, согласно которым единственным условием для мирных переговоров с Украиной будет только капитуляция.

Что ж, этого никогда не произойдет. Потому что агрессия не может и не должна возобладать, - отметил Сунак.

Что говорят другие мировые лидеры

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, капитуляция Украины не путём к длительному миру, необходимо добиться поражения России в развязанной Кремлем преступной войне.

Все из нас привержены построению устойчивого мира. Но как уже было сказано, таким миром не может стать украинская капитуляция. Поэтому предпосылкой мира есть помощь Украине в отражении агрессии, - отметил президент Франции.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Россия может завершить войну против Украины в любой момент, однако отказывается от этого.

Это верно, что мира в Украине нельзя достичь без привлечения России. Но давайте не забывать, что, пока мы говорим, Россия продолжает вести свою войну. Мы все знаем, что Россия могла бы завершить войну сегодня или в любой момент, прекратив атаки и выведя войска, – подчеркнул Шольц.

Он отметил, что Россия отказывается присоединиться к коллективному призыву к миру на основе устава ООН и международного права.

Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и продолжительному миру просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому "замороженному конфликту", - подчеркнул Шольц.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также отметила, что "заморозка" развязанной Россией преступной войны против Украины ведет лишь к дальнейшим еще более агрессивным действиям.

Заморозка конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют украинскую землю, не ответ. Где факто, это рецепт для последующей агрессивной войны, – отметила Урсула фон дер Ляен

Она подчеркнула, что мировые лидеры должны поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины.

Такой мир, который восстановит суверенитет и территориальную целостность Украины, нерушимость всех границ, суверенитет всех народов, - именно это ставка, - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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