Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Россию в попытках сорвать первый Глобальный саммит мира из-за угрозы обсуждения ключевых принципов международного права.

Россия боится ответственности за войну против Украины и пытается сорвать Саммит мира

Сунак подчеркнул, что Россия, в отличие от стран-участниц Саммита, не заинтересована в реальном достижении мира, поэтому кремлевский диктатор Владимир Путин активизировал дипломатические усилия Кремля, чтобы уговорить другие страны не приезжать на Саммит.

Нам стоит спросить: почему Россия чувствует, что ей так грозит саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности? – отметил Сунак. Поделиться

Он напомнил заявления представителя России в ООН, согласно которым единственным условием для мирных переговоров с Украиной будет только капитуляция.

Что ж, этого никогда не произойдет. Потому что агрессия не может и не должна возобладать, - отметил Сунак. Поделиться

Что говорят другие мировые лидеры

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, капитуляция Украины не путём к длительному миру, необходимо добиться поражения России в развязанной Кремлем преступной войне.

Все из нас привержены построению устойчивого мира. Но как уже было сказано, таким миром не может стать украинская капитуляция. Поэтому предпосылкой мира есть помощь Украине в отражении агрессии, - отметил президент Франции. Поделиться

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Россия может завершить войну против Украины в любой момент, однако отказывается от этого.

Это верно, что мира в Украине нельзя достичь без привлечения России. Но давайте не забывать, что, пока мы говорим, Россия продолжает вести свою войну. Мы все знаем, что Россия могла бы завершить войну сегодня или в любой момент, прекратив атаки и выведя войска, – подчеркнул Шольц. Поделиться

Он отметил, что Россия отказывается присоединиться к коллективному призыву к миру на основе устава ООН и международного права.

Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и продолжительному миру просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому "замороженному конфликту", - подчеркнул Шольц. Поделиться

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также отметила, что "заморозка" развязанной Россией преступной войны против Украины ведет лишь к дальнейшим еще более агрессивным действиям.

Заморозка конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют украинскую землю, не ответ. Где факто, это рецепт для последующей агрессивной войны, – отметила Урсула фон дер Ляен Поделиться

Она подчеркнула, что мировые лидеры должны поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины.