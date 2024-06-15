Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Россию в попытках сорвать первый Глобальный саммит мира из-за угрозы обсуждения ключевых принципов международного права.
Главные тезисы
- Риши Сунак обвинил Россию в попытках сорвать первый Глобальный саммит мира из-за угрозы обсуждения ключевых принципов международного права.
- Ведущие мировые лидеры призывают помочь Украине отразить агрессию России и добиться устойчивого мира.
- Россия отказывается завершить войну против Украины, игнорируя международное право и коллективный мирный призыв.
- Заморожка конфликта между Украиной и Россией лишь ускоряет агрессивные действия и угрожает территориальной целостности Украины.
- Мировые лидеры настаивают на необходимости справедливого и всеобъемлющего мира для Украины, восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.
Россия боится ответственности за войну против Украины и пытается сорвать Саммит мира
Сунак подчеркнул, что Россия, в отличие от стран-участниц Саммита, не заинтересована в реальном достижении мира, поэтому кремлевский диктатор Владимир Путин активизировал дипломатические усилия Кремля, чтобы уговорить другие страны не приезжать на Саммит.
Он напомнил заявления представителя России в ООН, согласно которым единственным условием для мирных переговоров с Украиной будет только капитуляция.
Что говорят другие мировые лидеры
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, капитуляция Украины не путём к длительному миру, необходимо добиться поражения России в развязанной Кремлем преступной войне.
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Россия может завершить войну против Украины в любой момент, однако отказывается от этого.
Он отметил, что Россия отказывается присоединиться к коллективному призыву к миру на основе устава ООН и международного права.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также отметила, что "заморозка" развязанной Россией преступной войны против Украины ведет лишь к дальнейшим еще более агрессивным действиям.
Она подчеркнула, что мировые лидеры должны поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины.
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