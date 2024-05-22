Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Что известно о роспуске Сунаком парламента и досрочных выборах
Отмечается, что решение о роспуске парламента и назначении досрочных выборов было принято после разговора Сунака с королем Чарльзом III.
Он подчеркнул, что выборы будут проводиться в то время, когда мир становится опаснее, чем со времен завершения холодной войны.
Среди ключевых рисков Сунак выделил развязанную Россией преступную войну против Украины, исламский экстремизм на Ближнем Востоке, угрожающий мировой безопасности.
Сунак объявил, что выборы пройдут в четверг, 4 июля.
2024 год многие называют годом больших выборов. Ведь впервые в истории выборы пройдут сразу в более чем 70 странах.
Что известно о причинах назначения досрочных выборов в Британии
Британский премьер перечислил достижения его правительства, сосредоточившись на улучшении экономической ситуации и мерах по ограничению нелегальной миграции.
В то же время, он обвинил главную оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера в "отсутствии плана" управления Британией.
Как предполагают СМИ, находящаяся у власти Консервативная партия Британии хочет воспользоваться нынешним положительным положением в экономике на выборах, опасаясь еще большего падения рейтингов к осени.
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