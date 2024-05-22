Что известно о роспуске Сунаком парламента и досрочных выборах

Отмечается, что решение о роспуске парламента и назначении досрочных выборов было принято после разговора Сунака с королем Чарльзом III.

Сейчас настал момент для Великобритании выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы развивать прогресс, которого мы достигли, рискуем ли вернуться к началу без плана и уверенности, — заявил британский премьер-министр. Поделиться

Он подчеркнул, что выборы будут проводиться в то время, когда мир становится опаснее, чем со времен завершения холодной войны.

Среди ключевых рисков Сунак выделил развязанную Россией преступную войну против Украины, исламский экстремизм на Ближнем Востоке, угрожающий мировой безопасности.

Сунак объявил, что выборы пройдут в четверг, 4 июля.

2024 год многие называют годом больших выборов. Ведь впервые в истории выборы пройдут сразу в более чем 70 странах.

Что известно о причинах назначения досрочных выборов в Британии

Британский премьер перечислил достижения его правительства, сосредоточившись на улучшении экономической ситуации и мерах по ограничению нелегальной миграции.

В то же время, он обвинил главную оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера в "отсутствии плана" управления Британией.

Как предполагают СМИ, находящаяся у власти Консервативная партия Британии хочет воспользоваться нынешним положительным положением в экономике на выборах, опасаясь еще большего падения рейтингов к осени.