Британия готова к возможной агрессии России — Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак убежден, что его страна готова к возможному нападению РФ. В то же время, новые члены НАТО усилят позицию Альянса противостоять возможной агрессии Путина.

Великобритания хорошо защищена – Сунак

Риши Сунак считает готовность Британии к защите от нападения России достаточно высокой.

Об этом он говорил в интервью с Пирсом Морганом, ведущим Sky News.

Журналист спросил Сунака, если Россия решит повернуть дула в сторону Соединенного Королевства, готова ли страна должным образом защищать себя – премьер ответил утвердительно. Он заверил, что из-за ситуации в мире Британия увеличила расходы на оборону.

Одна из моих первоочередных задач – обеспечить всем безопасность. К сожалению, мир становится все менее безопасным. Мы видим это в ситуации Украины и России, а также в Красном море, где впервые за десятилетия люди пытаются обстрелять ракетами одно из судов Королевского флота, – добавил Сунак. Риши Сунак news.sky.com

Британский глава правительства считает, что его страна сейчас хорошо защищена, кроме того, она является вторым крупнейшим по поступлениям средств на оборону в НАТО.

Как вы можете видеть, что мы делаем в Украине, мы будем отстаивать то, во что мы верим. Мы не позволим агрессии остаться безнаказанной и бесконтрольной. И, собственно, он [Владимир Путин] видит, что мы объединились с нашими союзниками, – сказал чиновник. Поделиться

Риши Сунак считает, что новые члены НАТО уже будут для Путина стратегическим провалом, поскольку "он не достиг ни одной из этих целей".

И сейчас мы имеем гораздо более сильную позицию, чтобы противостоять дальнейшей агрессии с его стороны и всем другим возможным агрессиям, – заключает премьер.

Что известно о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция вместе с соседней Финляндией стремились стать членами НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году. Турция 28 июня 2022 года согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Три страны подписали общий меморандум по итогам переговоров в Мадриде.

29 июня на саммите в Мадриде страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

По состоянию на 29 июля 2022 года две трети НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

В августе президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

23 января 2023 года президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за акции в Стокгольме, участники которой сожгли Коран.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. У штаб-квартиры Североатлантического союза в Брюсселе торжественно подняли флаг Финляндии.

Между Турцией и Швецией есть конфликт, поскольку Анкара обвиняет Стокгольм в поддержке курдов, запрещенных в первой стране. Турция требует экстрадиции более 130 подозреваемых, большинство из которых курдские сепаратисты.

В июне 2023 года Швеция изменила законодательство по борьбе с терроризмом, но неясно, убедит ли это Турцию разрешить стране присоединиться к НАТО.

23 января 2024 г. парламент Турции поддержал принятие заявки Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. По итогам переговоров, предложение было принято голосами 287 из 346 депутатов.

25 января 2024 г. Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО, подписав соответствующий документ.

Венгрия же 5 февраля провалила голосование в парламенте за вступление Швеции в НАТО