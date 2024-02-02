Британия впервые с 2016 года испытает межконтинентальную ядерную ракету
Категория
Мир
Дата публикации

Британия впервые с 2016 года испытает межконтинентальную ядерную ракету

Британия впервые с 2016 года испытает межконтинентальную ядерную ракету
Читати українською
Источник:  The Sun

Великобритания планирует провести испытания ядерного оружия. Страна впервые за 8 лет запустит ядерную ракету с подводной лодки.

Британия запустит ядерную ракету Trident 2

Сообщается, что на этой неделе в Атлантику выйдет атомная подлодка HMS Vanguard. Официальные лица уже выпустили предупреждение судоходству об испытаниях с 21:00 30 января до 4:00 4 февраля.

30-летняя подлодка была замечена утром 30 января вблизи порта Канаверал во Флориде.

The Sun передает, что субмарина стоимостью в 4 миллиарда фунтов стерлингов проведет испытательный запуск невооруженной ракеты после семилетнего ремонта.

Ожидается, что подлодка запустит одну ракету Trident 2 с расстояния 90 км от восточного побережья США. Ракета должна пройти около 6000 км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.

Максимальный радиус действия Trident 2 составляет около 12000 км.

HMS Vanguard может переносить до 16 ракет Trident 2 D5, каждая из которых оснащена несколькими боеголовками британского производства, каждая из которых в 20 раз мощнее оружия, сброшенного во время Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

Что известно о предыдущих запусках

Это первый случай, когда Великобритания испытывает ракету после неудачного запуска в 2016 году.

В 2016 году подлодка HMS Vengeance неудачно запустила ракету Trident. Межконтинентальная баллистическая ракета должна была пролететь 9000 км от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения.

Но она опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась. Это был только пятый запуск ракеты Trident 2 в этом столетии.

Предыдущие испытания — в 2000, 2005, 2009 и 2012 годах — широко разглашались Министерством обороны Британии и компанией Lockheed Martin, американским производителем оружия, как доказательство надежности оружия.

Выработанные в США ракеты Trident должны долетать до предела космоса и отслеживать свое положение по отношению к звездам, прежде чем снова войти в атмосферу и резко упасть на землю.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Беларусь внесла ядерное оружие в военную стратегию — мнение экспертов
ядерное оружие
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Северная Корея заявила об испытаниях подводного ядерного дрона
Корея
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие в Британии — Telegraph
армия сша

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.