Британия впервые с 2016 года испытает межконтинентальную ядерную ракету

Великобритания планирует провести испытания ядерного оружия. Страна впервые за 8 лет запустит ядерную ракету с подводной лодки.

Британия запустит ядерную ракету Trident 2

Сообщается, что на этой неделе в Атлантику выйдет атомная подлодка HMS Vanguard. Официальные лица уже выпустили предупреждение судоходству об испытаниях с 21:00 30 января до 4:00 4 февраля.

30-летняя подлодка была замечена утром 30 января вблизи порта Канаверал во Флориде.

The Sun передает, что субмарина стоимостью в 4 миллиарда фунтов стерлингов проведет испытательный запуск невооруженной ракеты после семилетнего ремонта.

Ожидается, что подлодка запустит одну ракету Trident 2 с расстояния 90 км от восточного побережья США. Ракета должна пройти около 6000 км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.

Максимальный радиус действия Trident 2 составляет около 12000 км.

HMS Vanguard может переносить до 16 ракет Trident 2 D5, каждая из которых оснащена несколькими боеголовками британского производства, каждая из которых в 20 раз мощнее оружия, сброшенного во время Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

Что известно о предыдущих запусках

Это первый случай, когда Великобритания испытывает ракету после неудачного запуска в 2016 году.

В 2016 году подлодка HMS Vengeance неудачно запустила ракету Trident. Межконтинентальная баллистическая ракета должна была пролететь 9000 км от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения.

Но она опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась. Это был только пятый запуск ракеты Trident 2 в этом столетии.

Предыдущие испытания — в 2000, 2005, 2009 и 2012 годах — широко разглашались Министерством обороны Британии и компанией Lockheed Martin, американским производителем оружия, как доказательство надежности оружия.

Выработанные в США ракеты Trident должны долетать до предела космоса и отслеживать свое положение по отношению к звездам, прежде чем снова войти в атмосферу и резко упасть на землю.