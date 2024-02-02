Британія вперше з 2016 року випробує міжконтинентальну ядерну ракету

Велика Британія планує провести випробовування ядерної зброї. Країна вперше за 8 років запустить ядерну ракету з підводного човна.

Британія запустить ядерну ракету Trident 2

Повідомляється, що цього тижня в Атлантику вийде атомний підводний човен HMS Vanguard. Офіційні особи вже випустили попередження судноплавству про випробування з 21:00 30 січня до 4:00 4 лютого.

30-річний підводний човен був помічений вранці 30 січня поблизу порту Канаверал у Флориді.

The Sun передає, що субмарина вартістю 4 мільярди фунтів стерлінгів проведе випробувальний запуск неозброєної ракети після семирічного ремонту.

Очікується, що підводний човен запустить одну ракету Trident 2 з відстані 90 км від східного узбережжя США. Ракета повинна подолати близько 6000 км, перш ніж впасти в море між Бразилією та Західною Африкою.

Максимальний радіус дії Trident 2 становить близько 12 000 км.

HMS Vanguard може переносити до 16 ракет Trident 2 D5, кожна з яких оснащена кількома боєголовками британського виробництва, кожна з яких у 20 разів потужніша за зброю, скинуту під час Другої світової війни на Хіросіму та Нагасакі в Японії.

Що відомо про попередні запуски

Це перший випадок, коли Велика Британія випробовує ракету після невдалого запуску в 2016 році.

У 2016 році підводний човен HMS Vengeance невдало запустив ракету Trident. Міжконтинентальна балістична ракета мала пролетіти 9000 км від узбережжя Флориди до цілі на південний схід від острова Вознесіння.

Але вона небезпечно відхилилася й автоматично самознищилася. Це був лише п’ятий запуск ракети Trident 2 у цьому столітті.

Попередні випробування — у 2000, 2005, 2009 та 2012 роках — широко розголошувалися Міністерством оборони Британії та компанією Lockheed Martin, американським виробником зброї, як доказ надійності зброї.

Вироблені в США ракети Trident мають долітати до межі космосу та відстежувати своє положення відносно зірок, перш ніж знову увійти в атмосферу та різко впасти на землю.