Сполучені Штати Америки планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років, оскільки загроза від Росії зростає.

США розмістять ядерну зброю в Британії

Контракти на поставку нового об'єкта на авіабазі Королівських ВПС Лейкенхіт у Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити на авіабазі ядерні боєголовки. Вони втричі перевищують потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

США забрали ядерні боєголовки з Великої Британії 2008 року, вважаючи, що загроза холодної війни з боку РФ зменшилася. Видання пише, що це розкриття інформації відбулося після попереджень про те, що країнам НАТО необхідно підготувати своїх громадян до війни з Росією.

У США та Європі говорять про війну з Росією

Минулого тижня адмірал Роб Бауер, високопоставлений військовий чиновник НАТО, заявив, що приватні особи повинні підготуватися до тотальної війни з Росією в найближчі 20 років, що вимагатиме масштабних змін у їхньому житті.

Генерал сер Патрік Сандерс, глава британської армії, далі попередив, що в разі війни з Росією необхідно буде закликати громадськість на боротьбу, оскільки армія занадто мала.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у п'ятницю ввечері підтримав заклик сера Патріка до створення цивільної армії, оскільки він пообіцяв приєднатися до неї, якщо Велика Британія вступить у війну з Росією.

Міністр військово-морських сил США Карлос Дель Торо потім закликав Велику Британію "переоцінити" розмір своїх збройних сил.