Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку угроза России растет.

США разместят ядерное оружие в Британии

Контракты на поставку нового объекта на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки. Они втрое превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

США забрали ядерные боеголовки из Великобритании в 2008 году, полагая, что угроза холодной войны со стороны РФ уменьшилась. Издание пишет, что это раскрытие информации произошло после предупреждений, что странам НАТО необходимо подготовить своих граждан к войне с Россией.

В США и Европе говорят о войне с Россией

На минувшей неделе адмирал Роб Бауэр, высокопоставленный военный чиновник НАТО, заявил, что частные лица должны подготовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, что потребует масштабных изменений в их жизни.

Генерал сэр Патрик Сандерс, глава британской армии, далее предупредил, что в случае войны с Россией необходимо будет призвать общественность к борьбе, поскольку армия слишком мала.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу вечером поддержал призыв сэра Патрика к созданию гражданской армии, поскольку он пообещал присоединиться к ней, если Великобритания вступит в войну с Россией.

Министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо затем призвал Великобританию "переоценить" размер своих вооруженных сил.