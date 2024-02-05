Британія готова до можливої агресії Росії — Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак переконаний, що його країна готова до можливого нападу РФ. Водночас нові члени НАТО посилять позицію Альянсу протистояти можливій агресії Путіна.

Британія добре захищена – Сунак

Ріші Сунак вважає готовність Британії до захисту від нападу Росії достатньо високою.

Про це він говорив в інтерв'ю з Пірсом Морганом, ведучим Sky News.

Журналіст запитав у Сунака, якщо Росія вирішить повернути дула в бік Сполученого Королівства, чи країна готова належним чином захищати себе – прем'єр відповів ствердно. Він запевнив, що через безпекову ситуацію у світі Британія збільшила витрати на оборону.

Одне з моїх першочергових завдань – забезпечити всім безпеку. На жаль, світ стає все менш безпечним. Ми бачимо це в ситуації України і Росії, а також у Червоному морі, де вперше за десятиліття люди намагаються обстріляти ракетами одне з суден Королівського флоту, – додав Сунак. Ріші Сунак news.sky.com

Британський очільник уряду вважає, що його країна зараз добре захищена, крім того, вона є другим найбільшим за надходженнями коштів на оборону в НАТО.

Як ви можете бачити з того, що ми робимо в Україні, ми будемо відстоювати те, у що ми віримо. Ми не дозволимо агресії залишитися безкарною і безконтрольною. І, власне, він [Володимир Путін] бачить, що ми об'єдналися з нашими союзниками, – сказав урядовець. Поширити

Ріші Сунак вважає, що нові члени НАТО вже будуть для Путіна стратегічним провалом, оскільки "він не досяг жодної з цих цілей".

І зараз ми маємо набагато сильнішу позицію, щоби протистояти подальшій агресії з його боку та всім іншим можливим агресіям, – підсумовує прем'єр.

Що відомо про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція разом із сусідньою Фінляндією прагнули стати членами НАТО після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Туреччина 28 червня 2022 року погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Три країни підписали спільний меморандум за підсумками перемовин у Мадриді.

29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

Станом на 29 липня 2022 року дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

В серпні президент США Джо Байден підписав протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

23 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ у Північноатлантичний альянс через акцію у Стокгольмі, учасники якої спалили Коран.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-им членом НАТО. Біля штаб-квартири Альянсу у Брюсселі урочисто підняли прапор Фінляндії.

Між Туреччиною та Швецією є конфлікт, оскільки Анкара звинувачує Стокгольм у підтримці курдів, які заборонені у першій країні. Туреччина вимагає екстрадиції понад 130 підозрюваних, більшість з яких курдські сепаратисти.

У червні 2023 року Швеція змінила законодавство щодо боротьби з тероризмом, але незрозуміло, чи переконає це Туреччину дозволити країні приєднатися до НАТО.

23 січня 2024 року парламент Туреччини підтримав прийняття заявки Швеції на членство у Північноатлантичному альянсі. За підсумками переговорів, пропозицію ухвалили голосами 287 із 346 депутатів.

25 січня 2024 року Президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в НАТО, підписавши відповідний документ.

Угорщина ж 5 лютого провалила голосування в парламенті за вступ Швеції до НАТО