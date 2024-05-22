Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про розпуск парламенту та проведення дострокових виборів.

Що відомо про розпуск Сунаком парламенту та дострокові вибори

Зазначається, що рішення щодо розпуску парламенту та призначення дострокових виборів було прийнято після розмови Сунака з королем Чарльзом III.

Зараз настав момент для Британії вибрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми розвивати прогрес, якого ми досягли, чи ризикуємо повернутися до початку без плану та впевненості, — заявив британський прем’єр-міністр. Поширити

Він підкреслив, що вибори проводитимуться у той час, коли світ стає більш небезпечним, ніж з часів завершення холодної війни.

Серед ключових ризиків Сунак виділив розв’язану Росією злочинну війну проти України, ісламський екстремізм на Близькому Сході, що загрожує світовій безпеці.

Сунак оголосив, що вибори пройдуть у четвер, 4 липня.

2024 рік багато хто називає роком великих виборів. Адже вперше в історії вибори пройдуть відразу у більш як 70 країнах.

Що відомо про причини призначення дострокових виборів у Британії

Британський прем'єр перерахував досягнення його уряду, зосередившись на покращенні економічної ситуації та заходах для обмеження нелегальної міграції.

Водночас він звинуватив головну опозиційну Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера у "відсутності плану" керування Британією.

Як припускають ЗМІ, Консервативна партія Британії, яка перебуває при владі, хоче скористатись нинішнім позитивним становищем в економіці на виборах, побоюючись ще більшого падіння рейтингів до осені.