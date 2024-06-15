Сунак звинуватив Путіна у спробі зриву Саміту миру
Категорія
Політика
Дата публікації

Сунак звинуватив Путіна у спробі зриву Саміту миру

Ріші Сунак
Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звинуватив Росію у спробах зірвати перший Глобальний саміт миру через загрозу обговорення ключових принципів міжнародного права. 

Головні тези:

  • Ріші Сунак звинуватив Росію у спробах завдати шкоди Глобальному саміту миру через страх перед обговоренням ключових принципів міжнародного права.
  • Українська капітуляція не є шляхом до миру, світові лідери вважають, що необхідно допомогти Україні у відбитті агресії Росії.
  • Канцлер Німеччини зазначив, що Росія відмовляється завершити війну проти України, і підкреслив важливість ведення перемовин та дотримання міжнародного права.
  • Президент Єврокомісії вказала на негативні наслідки “заморозки” конфлікту між Україною та Росією, закликавши світових лідерів підтримати стійкий мир для України.
  • Світові лідери розуміють, що лише справедливий та всеосяжний мир сприятиме відновленню суверенітету та територіальної цілісності України.

Росія боїться відповідальності за війну проти України і намагається зірвати Саміт миру

Сунак підкреслив, що Росія, навідміну від країн-учасниць Саміту, не зацікавлена в реальному досягненні миру, тож кремлівський диктатор Володимир Путін активізував дипломатичні зусилля Кремля аби вмовити інші країни не приїздити на Саміт.

Нам варто спитати: чому Росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки? - зазначив Сунак.

Він нагадав заяви представника Росії в ООН, відповідно до яких, єдиною умовою для мирних переговорів з Україною буде лише капітуляція.

Що ж, цього ніколи не станеться. Бо агресія не може й не повинна взяти гору, - зазначив Сунак.

Що кажуть інші світові лідери

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, капітуляція України не шляхом до тривалого миру, необхідно домогтись поразки Росії у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії, - зазначив президент Франції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що Росія може завершити війну проти України у будь-який момент, однак відмовляється від цього.

Це правда, що миру в Україні не можна досягнути без залучення Росії. Але давайте не забувати, що поки ми говоримо, Росія продовжує вести свою війну. Ми всі знаємо, що Росія могла б завершити війну сьогодні або в будь-який момент, припинивши атаки та вивівши війська, - підкреслив Шольц.

Він зазначив, що Росія відмовляється доєднатись до колективного заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права.

Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру, просто легитимізує захоплення Росією української землі і приведе до нового "замороженого конфлікту, - підкреслив Шольц.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що “замороження” розв’язаної Росією злочинної війни проти України веде лише до подальших ще більш агресивних дій.

Замороження конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окуповують українську землю, не є відповіддю. Де факто, це рецепт для подальшої агресивної війни, - зазначила Урсула фон дер Ляєн

Вона підкреслила, що світові лідери мають підтримати всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України.

Такий мир, що відновить суверенітет та територіальну цілісність України, непорушність всіх кордонів, суверенітет всіх народів, - саме це є ставкою, - наголосила президент Єврокомісії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сунак назвав вміст найбільшого військового пакету Україні від Великої Британії
Ріші Сунак
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Таємні переговори Трампа та Кемерона про Україну — Сунак уперше відреагував
Ріші Сунак
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сунак оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори в Британії
Ріші Сунак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?