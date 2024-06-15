Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звинуватив Росію у спробах зірвати перший Глобальний саміт миру через загрозу обговорення ключових принципів міжнародного права.
Головні тези:
- Ріші Сунак звинуватив Росію у спробах завдати шкоди Глобальному саміту миру через страх перед обговоренням ключових принципів міжнародного права.
- Українська капітуляція не є шляхом до миру, світові лідери вважають, що необхідно допомогти Україні у відбитті агресії Росії.
- Канцлер Німеччини зазначив, що Росія відмовляється завершити війну проти України, і підкреслив важливість ведення перемовин та дотримання міжнародного права.
- Президент Єврокомісії вказала на негативні наслідки “заморозки” конфлікту між Україною та Росією, закликавши світових лідерів підтримати стійкий мир для України.
- Світові лідери розуміють, що лише справедливий та всеосяжний мир сприятиме відновленню суверенітету та територіальної цілісності України.
Росія боїться відповідальності за війну проти України і намагається зірвати Саміт миру
Сунак підкреслив, що Росія, навідміну від країн-учасниць Саміту, не зацікавлена в реальному досягненні миру, тож кремлівський диктатор Володимир Путін активізував дипломатичні зусилля Кремля аби вмовити інші країни не приїздити на Саміт.
Він нагадав заяви представника Росії в ООН, відповідно до яких, єдиною умовою для мирних переговорів з Україною буде лише капітуляція.
Що кажуть інші світові лідери
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, капітуляція України не шляхом до тривалого миру, необхідно домогтись поразки Росії у розв’язаній Кремлем злочинній війні.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що Росія може завершити війну проти України у будь-який момент, однак відмовляється від цього.
Він зазначив, що Росія відмовляється доєднатись до колективного заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що “замороження” розв’язаної Росією злочинної війни проти України веде лише до подальших ще більш агресивних дій.
Вона підкреслила, що світові лідери мають підтримати всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України.
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