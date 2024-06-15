Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звинуватив Росію у спробах зірвати перший Глобальний саміт миру через загрозу обговорення ключових принципів міжнародного права.

Росія боїться відповідальності за війну проти України і намагається зірвати Саміт миру

Сунак підкреслив, що Росія, навідміну від країн-учасниць Саміту, не зацікавлена в реальному досягненні миру, тож кремлівський диктатор Володимир Путін активізував дипломатичні зусилля Кремля аби вмовити інші країни не приїздити на Саміт.

Нам варто спитати: чому Росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки? - зазначив Сунак. Поширити

Він нагадав заяви представника Росії в ООН, відповідно до яких, єдиною умовою для мирних переговорів з Україною буде лише капітуляція.

Що ж, цього ніколи не станеться. Бо агресія не може й не повинна взяти гору, - зазначив Сунак. Поширити

Що кажуть інші світові лідери

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, капітуляція України не шляхом до тривалого миру, необхідно домогтись поразки Росії у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії, - зазначив президент Франції. Поширити

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що Росія може завершити війну проти України у будь-який момент, однак відмовляється від цього.

Це правда, що миру в Україні не можна досягнути без залучення Росії. Але давайте не забувати, що поки ми говоримо, Росія продовжує вести свою війну. Ми всі знаємо, що Росія могла б завершити війну сьогодні або в будь-який момент, припинивши атаки та вивівши війська, - підкреслив Шольц. Поширити

Він зазначив, що Росія відмовляється доєднатись до колективного заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права.

Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру, просто легитимізує захоплення Росією української землі і приведе до нового "замороженого конфлікту, - підкреслив Шольц. Поширити

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що “замороження” розв’язаної Росією злочинної війни проти України веде лише до подальших ще більш агресивних дій.

Замороження конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окуповують українську землю, не є відповіддю. Де факто, це рецепт для подальшої агресивної війни, - зазначила Урсула фон дер Ляєн Поширити

Вона підкреслила, що світові лідери мають підтримати всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України.