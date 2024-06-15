В Белом доме назвали причину отказа Китая от участия в Саммите мира
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Политика
Дата публикации

В Белом доме назвали причину отказа Китая от участия в Саммите мира

Джейк Салливан
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Источник:  AP

По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Китай отказался от участия в Саммите мира по просьбе кремлевского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Китай отказался от участия в Саммите мира по просьбе Путина, вызвав волну паники и пропаганды со стороны России.
  • Реакция западных лидеров указывает на недоверие к мирным предложениям Путина относительно конфликта в Украине.
  • Отказ Китая под давлением России может указывать на поддержку российских действий в Украине и особенности глобальной политики.
  • Ситуация вокруг отказа Китая акцентирует внимание на роль Китая в мировой политике и открывает новые аспекты конфликта в Восточной Европе.
  • Пропагандистские ходы и паника со стороны Путина наводят на мысли о недостоверности и эффективности его предложений в контексте текущего конфликта.

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Очевидно, что Китая здесь нет. И я предполагаю, что их здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они обязались перед Путиным, – подчеркнул Салливан.

По его словам, это позволяет делать выводы о позиции Пекина в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины.

И я думаю, что это несколько говорит о позиции Китая по поводу войны России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание, – добавил Салливан.

Как западные партнеры реагируют на так называемые мирные предложения Путина

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, заявления Путина свидетельствуют о его панике.

Тот факт, что Путин вчера вышел с этим безумным "мирным предложением", свидетельствует о том, что он паникует, - подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

Предложения Путина прокомментировала и премьер Италии Джорджа Мэлони.

По ее словам, они больше похожи на пропаганду, чем на реальные шаги.

Мне это больше напоминает пропагандистский ход, чем настоящий. Если предложение Путина в стиле "мы готовы к мирным переговорам, если Украина признает вторжение и сдаст свои оккупированные территории", то это не выглядит особенно эффективным предложением, - отметила Мелони.

Премьер-министр Италии отметила, что заявление диктатора звучит больше как нарратив, который хочет создать контринформацию о том, кто действительно ответственен за этот конфликт.

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