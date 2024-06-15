По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Китай отказался от участия в Саммите мира по просьбе кремлевского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Китай отказался от участия в Саммите мира по просьбе Путина, вызвав волну паники и пропаганды со стороны России.
- Реакция западных лидеров указывает на недоверие к мирным предложениям Путина относительно конфликта в Украине.
- Отказ Китая под давлением России может указывать на поддержку российских действий в Украине и особенности глобальной политики.
- Ситуация вокруг отказа Китая акцентирует внимание на роль Китая в мировой политике и открывает новые аспекты конфликта в Восточной Европе.
- Пропагандистские ходы и паника со стороны Путина наводят на мысли о недостоверности и эффективности его предложений в контексте текущего конфликта.
Россия уговорила Китай не участвовать в Саммите мира
По его словам, это позволяет делать выводы о позиции Пекина в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины.
Как западные партнеры реагируют на так называемые мирные предложения Путина
По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, заявления Путина свидетельствуют о его панике.
Предложения Путина прокомментировала и премьер Италии Джорджа Мэлони.
По ее словам, они больше похожи на пропаганду, чем на реальные шаги.
Премьер-министр Италии отметила, что заявление диктатора звучит больше как нарратив, который хочет создать контринформацию о том, кто действительно ответственен за этот конфликт.
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