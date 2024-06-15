По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Китай отказался от участия в Саммите мира по просьбе кремлевского диктатора Владимира Путина.

Россия уговорила Китай не участвовать в Саммите мира

Очевидно, что Китая здесь нет. И я предполагаю, что их здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они обязались перед Путиным, – подчеркнул Салливан. Поделиться

По его словам, это позволяет делать выводы о позиции Пекина в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины.

И я думаю, что это несколько говорит о позиции Китая по поводу войны России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание, – добавил Салливан. Поделиться

Как западные партнеры реагируют на так называемые мирные предложения Путина

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, заявления Путина свидетельствуют о его панике.

Тот факт, что Путин вчера вышел с этим безумным "мирным предложением", свидетельствует о том, что он паникует, - подчеркнул премьер-министр Нидерландов. Поделиться

Предложения Путина прокомментировала и премьер Италии Джорджа Мэлони.

По ее словам, они больше похожи на пропаганду, чем на реальные шаги.

Мне это больше напоминает пропагандистский ход, чем настоящий. Если предложение Путина в стиле "мы готовы к мирным переговорам, если Украина признает вторжение и сдаст свои оккупированные территории", то это не выглядит особенно эффективным предложением, - отметила Мелони. Поделиться

Премьер-министр Италии отметила, что заявление диктатора звучит больше как нарратив, который хочет создать контринформацию о том, кто действительно ответственен за этот конфликт.