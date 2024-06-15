У Білому домі назвали причину відмови Китаю від участі у Саміті миру
Категорія
Політика
Дата публікації

У Білому домі назвали причину відмови Китаю від участі у Саміті миру

Джейк Салліван
Джерело:  AP

За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Китай відмовився від участі у Саміті миру на прохання кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

Головні тези:

  • Причина відмови Китаю від участі у Саміті миру - пропозиція кремлівського диктатора Володимира Путіна, яка була прийнята Китаєм під тиском Росії.
  • Заяви різних лідерів, у тому числі радника президента США та прем’єрів Нідерландів та Італії, свідчать про паніку та пропаганду зі сторони Путіна.
  • Реакція західних партнерів на “мирні пропозиції” Путіна вказує на недовіру до справжності та ефективності цих пропозицій.
  • Заява китайського відмовника від Саміту мироуказує на можливу підтримку російських дій в Україні та виявляє особливості відносин між Китаєм, Росією та західними країнами.
  • Ситуація навколо відмови Китаю від участі у Саміті миру відкриває нові аспекти конфлікту у Восточній Європі та акцентує увагу на роль Китаю в глобальній політиці.

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Очевидно те, що Китаю тут немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним, - підкреслив Салліван.

За його словами, це дозволяє робити висновки щодо позиції Пекіна стосовно розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

І я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу, - додав Салліван.

Як західні партнери реагують на так звані “мирні пропозиції” Путіна

За словами прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, заяви Путіна свідчать про його паніку.

Той факт, що Путін вчора вийшов із цією божевільною "мирною пропозицією" свідчить про те, що він панікує, - підкреслив прем’єр-міністр Нідерландів.

Пропозиції Путіна прокоментувала і премʼєрка Італії Джорджа Мелоні.

За її словами, вони більше схожі на пропаганду, ніж на реальні кроки.

Мені це більше нагадує пропагандистський хід, ніж справжній. Якщо пропозиція Путіна в стилі "ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення і здасть свої окуповані території", то це не виглядає особливо ефективною пропозицією, - зазначила Мелоні.

Прем’єр-міністр Італії зауважила, що заява диктатора звучить більше як наратив, який хоче створити контрінформацію щодо того, хто насправді відповідальний за цей конфлікт.

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