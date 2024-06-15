За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Китай відмовився від участі у Саміті миру на прохання кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Причина відмови Китаю від участі у Саміті миру - пропозиція кремлівського диктатора Володимира Путіна, яка була прийнята Китаєм під тиском Росії.
- Заяви різних лідерів, у тому числі радника президента США та прем’єрів Нідерландів та Італії, свідчать про паніку та пропаганду зі сторони Путіна.
- Реакція західних партнерів на “мирні пропозиції” Путіна вказує на недовіру до справжності та ефективності цих пропозицій.
- Заява китайського відмовника від Саміту мироуказує на можливу підтримку російських дій в Україні та виявляє особливості відносин між Китаєм, Росією та західними країнами.
- Ситуація навколо відмови Китаю від участі у Саміті миру відкриває нові аспекти конфлікту у Восточній Європі та акцентує увагу на роль Китаю в глобальній політиці.
Росія вмовила Китай не брати участі у Саміті миру
За його словами, це дозволяє робити висновки щодо позиції Пекіна стосовно розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
Як західні партнери реагують на так звані “мирні пропозиції” Путіна
За словами прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, заяви Путіна свідчать про його паніку.
Пропозиції Путіна прокоментувала і премʼєрка Італії Джорджа Мелоні.
За її словами, вони більше схожі на пропаганду, ніж на реальні кроки.
Прем’єр-міністр Італії зауважила, що заява диктатора звучить більше як наратив, який хоче створити контрінформацію щодо того, хто насправді відповідальний за цей конфлікт.
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