У Білому домі назвали причину відмови Китаю від участі у Саміті миру

За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Китай відмовився від участі у Саміті миру на прохання кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Росія вмовила Китай не брати участі у Саміті миру

Очевидно те, що Китаю тут немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним, - підкреслив Салліван. Поширити

За його словами, це дозволяє робити висновки щодо позиції Пекіна стосовно розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

І я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу, - додав Салліван. Поширити

Як західні партнери реагують на так звані “мирні пропозиції” Путіна

За словами прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, заяви Путіна свідчать про його паніку.

Той факт, що Путін вчора вийшов із цією божевільною "мирною пропозицією" свідчить про те, що він панікує, - підкреслив прем’єр-міністр Нідерландів. Поширити

Пропозиції Путіна прокоментувала і премʼєрка Італії Джорджа Мелоні.

За її словами, вони більше схожі на пропаганду, ніж на реальні кроки.

Мені це більше нагадує пропагандистський хід, ніж справжній. Якщо пропозиція Путіна в стилі "ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення і здасть свої окуповані території", то це не виглядає особливо ефективною пропозицією, - зазначила Мелоні. Поширити

Прем’єр-міністр Італії зауважила, що заява диктатора звучить більше як наратив, який хоче створити контрінформацію щодо того, хто насправді відповідальний за цей конфлікт.