Зеленський назвав умови завершення війни до другого Саміту миру

Президент Володимир Зеленський закликав країни-учасниці Глобального саміту миру працювати над реалізацією запропонованої Україною “Формули миру”, щоб вже до другого саміту наблизитись до завершення розв'язаної Росією злочинної війни.
Головні тези:
- Президент Зеленський закликав країни-учасниці працювати над “Формулою миру” для наближення до завершення розв'язаної війни з Росією.
- Учасники Саміту миру повинні сконцентруватися на ключових пунктах “Формули миру”, щоб досягти угоди та створити план дій.
- Цей саміт може допомогти повернути безпеку, створити план для кроків до миру та забезпечити повне завершення війни без загрози повторного конфлікту.
- Зеленський вважає, що статут ООН містить всі підстави для врегулювання конфлікту, тому потрібно лише дотримуватися цих цілей.
- Президент закликає до співіснування держав та вірить, що мир є можливим за умови відповідного плану дій та взаємного розуміння.
Зеленський не виключає завершення війни до другого Саміту миру
Він підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін має перейти від ультиматумів до умов світової більшості, яка вимагає справедливих умов завершення війни.
Чого Зеленський очікує за результатами Саміту миру
За словами президента Володимира Зеленського, учасники Саміту мають розглянути три ключові пункти запропонованої Україною “Формули миру” щодо завершення розв’язаною Росією злочинної війни.
Глава держави підкреслив, що у процесі розгляду питань ядерної, гуманітарної та продовольчої безпеки кожна країна-учасниця саміту має змогу продемонструвати своє лідерство.
На його думку, не має необхідності “вигадувати велосипед”, адже статут ООН визначає всі підстави для врегулювання конфлікту.
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