Зеленський назвав умови завершення війни до другого Саміту миру
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав умови завершення війни до другого Саміту миру

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Read in English

Президент Володимир Зеленський закликав країни-учасниці Глобального саміту миру працювати над реалізацією запропонованої Україною “Формули миру”, щоб вже до другого саміту наблизитись до завершення розв'язаної Росією злочинної війни. 

Головні тези:

  • Президент Зеленський закликав країни-учасниці працювати над “Формулою миру” для наближення до завершення розв'язаної війни з Росією.
  • Учасники Саміту миру повинні сконцентруватися на ключових пунктах “Формули миру”, щоб досягти угоди та створити план дій.
  • Цей саміт може допомогти повернути безпеку, створити план для кроків до миру та забезпечити повне завершення війни без загрози повторного конфлікту.
  • Зеленський вважає, що статут ООН містить всі підстави для врегулювання конфлікту, тому потрібно лише дотримуватися цих цілей.
  • Президент закликає до співіснування держав та вірить, що мир є можливим за умови відповідного плану дій та взаємного розуміння.

Зеленський не виключає завершення війни до другого Саміту миру

Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни… Потім, коли план дій буде на столі погоджений всіма, прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. Таким чином щоб на другому Самміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об’єднаний світ є світом миру, світом, який знає як правильно діяти, - підкреслив Зеленський.

Він підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін має перейти від ультиматумів до умов світової більшості, яка вимагає справедливих умов завершення війни.

Потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. Щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне завершення війни, - пояснив президент.

Чого Зеленський очікує за результатами Саміту миру

За словами президента Володимира Зеленського, учасники Саміту мають розглянути три ключові пункти запропонованої Україною “Формули миру” щодо завершення розв’язаною Росією злочинної війни.

Ми сфокусуємось на цих першочергових пунктах формули миру. Працюючи над ними, ми можемо досягти угоди та створити план дій для кожного пункту формули миру, - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що у процесі розгляду питань ядерної, гуманітарної та продовольчої безпеки кожна країна-учасниця саміту має змогу продемонструвати своє лідерство.

Що може принести цей саміт? По-перше, довести, що повернення безпеки можливе. По-друге, надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював - від ядерної та продовольчої безпеки до повернення полонених та депортованих людей, до повного завершення війни без загрози її початку. Я вірю, що це можливо, - наголошує Зеленський.

На його думку, не має необхідності “вигадувати велосипед”, адже статут ООН визначає всі підстави для врегулювання конфлікту.

Нам треба просто повернутися до них. З цією метою нам треба визначити, як держави будуть співіснувати. Це зрозумілі та можливі цілі, - підкреслив президент.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський прибув на Глобальний саміт миру у Швейцарію
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ніколи не хотіла цієї війни: виступ Зеленського на Саміті миру — відео
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський нагадав учасникам Саміту миру щодо України перші слова Статуту ООН — онлайн-трансляція
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?