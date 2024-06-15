Зеленський назвав умови завершення війни до другого Саміту миру

Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни… Потім, коли план дій буде на столі погоджений всіма, прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. Таким чином щоб на другому Самміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об’єднаний світ є світом миру, світом, який знає як правильно діяти, - підкреслив Зеленський.